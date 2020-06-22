Nord Stream 2 должна обосновать апелляцию на решение регулятора ФРГ

Оператор "Северного потока-2" компания Nord Stream 2 AG должна до 15 сентября обосновать свою апелляцию на решение Федерального сетевого агентства ФРГ отказавшему газопроводу в освобождении от требований обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Высшего земельного суда в Дюссельдорфе.

В суде считают, что жалоба Nord Stream 2 AG пока ничем не обоснована. Для того, чтобы сформулировать свои претензии к регулятору ФРГ, оператору российского газопровода дали время до 15 июня. При этом представитель суда сказал, что сомневается в рассмотрение апелляции Nord Stream 2 AG в 2020 году.

В Nord Stream 2 AG не согласны с применением правил новой газовой директивы ЕС к "Северному потоку-2". Газовая директива ограничивает на 50% объемы прокачки газа для владельцев транспортной инфраструктуры, в данном случае, газопровода. В результате, мощности газопровода, после завершения его строительства получится использовать лишь наполовину, поскольку экспорт российского трубопроводного природного газа осуществляет только "Газпром" - владелец "Северного потока-2"

В Nord Stream 2 AG настаивают, что к 23 мая 2019 (с этого момента начинает действовать новая Газовая директива ЕС) года трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности. На основании действующей в то время правовой базы компания осуществила безвозвратные инвестиции в несколько миллиардов евро задолго до того, как ЕК объявила о своем плане по изменению Газовой директивы.