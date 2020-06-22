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Рубрика: Власть

Квартира издалека

Нотариат пропишет процедуру дистанционных сделок
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8189)
Федеральная нотариальная палата в ближайшее время представит технологию создания и обработки нотариальных документов, удостоверенных двумя и более нотариусами. Подразумеваются дистанционные сделки, когда покупатель и продавец, скажем, квартиры, могут находиться в разных регионах, а для оформления сделки обратятся к нотариусам в своих городах.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Напомним, закон, разрешающий дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов, вступит в силу в конце года. Сейчас Росреестр и Федеральная нотариальная палата разработали "дорожную карту" по совершенствованию информационного взаимодействия для повышения качества услуг.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Нотариусы назвали регионы, чьи жители чаще выдают доверенности

Кстати, с февраля прошлого года электронная подача документов в Росреестр стала обязательным действием нотариуса в рамках системы "одного окна" при удостоверении им сделки с недвижимостью или при выдаче свидетельства о наследстве. Так что, если гражданин оформляет квартиру через нотариуса, регистрация в Росреестре для него бесплатна и быстра.

За год нотариусами было направлено в электронном виде на государственную регистрацию более 3 миллионов пакетов заявлений и 5 миллионов запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН. Как подчеркнул руководитель Росреестра Олег Скуфинский, в будущем нотариально удостоверенные сделки должны регистрироваться в ЕГРН практически в режиме реального времени.

В свою очередь президент ФНП Константин Корсик заметил, что в сделках с недвижимостью особенно важна правовая защита граждан.

Власть Право Юрконсультация

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