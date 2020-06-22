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На середину июня освоено всего 15,6% средств, предусмотренных нацпроектом "Экология" на 2020 год, сообщили "РГ" в минприроды, отметив, что динамика меняется каждую неделю. "В силу специфики выполняемых работ основное кассовое исполнение планируется в IV квартале 2020 года. Коррекция мероприятий готовится и пока в планах не отражена", - рассказали в министерстве.
Рабочий на территории мусоросортировочного комплекса в поселке К 2024 году должно вводиться по 120 млн квадратных метров жилья в год. Ярославский в Приморье, запущенного в рамках нацпроекта "Экология". Фото: Сергей Михеев

На 19 июня показатель исполнения федпроекта "Сохранение уникальных водных объектов" составил 37,7% - 611 млн рублей. Всего до конца 2020 года на реализацию более 70 мероприятий в 45 регионах будет выделено 1,623 млрд рублей. Деньги получают регионы и организации на расчистку русел и экологическую реабилитацию водоемов. "В этом году пандемия влияет на выполнение показателей, каждый регион ведет работы в индивидуальном режиме, по определенным правилам допуска строительных и подрядных организаций", - отметил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. У ведомства законтрактовано почти 80% работ.

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План по искусственному лесовосстановлению на 2020 год в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" выполнен на 72%. По данным региональных лесных ведомств, полностью выполнены запланированные на этот год работы в Центральном федеральном округе (свыше 37 тысяч га, 105% от планов). В Приволжском федеральном округе высажено свыше 30 тысяч га лесных культур (87% от запланированного), в Сибирском - почти 29 тысяч га (81% от плана).

Как именно будет скорректирован нацпроект "Экология", пока неизвестно. По мнению Рашида Исмаилова, председателя Российского экологического общества, если сокращение неизбежно, то в любом случае нельзя трогать те мероприятия, которые напрямую связаны с повышением качества жизни людей.

"Это относится к федпроектам "Чистый воздух", "Чистая вода", "Чистая страна". Сохранить финансирование нужно на рекультивацию свалок обязательно, на систему мониторинга качества воздуха, очистные сооружения. Без федерального бюджета здесь будет очень сложно", - подчеркивает Рашид Исмаилов.

Общество Экология Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минприроды Национальные проекты 2019-2024

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