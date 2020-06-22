Парижский "Диснейленд" откроется 15 июля

Парижский парк развлечений "Диснейленд" вновь откроет свои двери для посетителей 15 июля. Об этом сообщает 20minutes.fr со ссылкой на администрацию парка.

"Мы с нетерпением ждем 15 июля, когда ворота "Диснейленда" откроются вновь и мы снова с вами встретимся", - отметили представители парка развлечений. По их словам, поначалу число посетителей будет ограничено, при этом ношение маски станет обязательным для всех старше 11 лет. Администрация рекомендует приобретать билеты заранее через интернет.

Некоторые привычные ранее развлечения будут не доступны. Так, детям будет запрещено общаться с аниматорами, придется соблюдать ту самую пресловутую социальную дистанцию, из-за этого отменят и некоторые шоу, откажутся от услуг гримеров, которые разрисовывали детям лица. Как подчеркнули в парке, "в центре внимания будут забота о здоровье и безопасности посетителей".

Напомним, парк "Диснейленд" был закрыт из-за пандемии коронавируса. Однако в последние несколько месяцев его все равно можно было "посетить". В апреле парк запустил онлайн-платформу, чтобы порадовать детей, которые были вынуждены сидеть дома. Им предлагалось побывать в виртуальных копиях самых известных достопримечательностей, посетить уроки рисования, хореографии или кулинарии, поиграть в различные игры, посмотреть шоу.