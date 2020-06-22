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22.06.2020 14:33
Рубрика: Экономика

Павел Сорокин: Справедливая цена нефти - 40-50 долларов за баррель

Текст: Сергей Тихонов

Справедливая цена равновесия для нефти находится где-то в диапазоне 40-50 долларов за баррель, но спекулянты увели ее ниже этих значений из-за перепроизводства, сказал заместитель Министра энергетики Павел Сорокин, которого цитирует "Нефтегазовая вертикаль".

Когда нефть упала в цене ниже 20 долларов за баррель, можно смело говорить, что это цена спекулятивная, отметил замминистра.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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По его мнению, сейчас спекулятивный элемент на нефтяном рынке очень сильный. Особенно на фьючерсном, где высокая ликвидность, и где большую роль играют торговые роботы и спекулянты.

Спекулянт на рынке нефти старается предугадать фундаментальные движения и играть на них. А это очень сильно ускоряет циклы. Если мы, условно, ждем фундаментальное и физическое восстановление рынка через четыре месяца, то значит, сегодня трейдеры и спекулянты будут стараться отыграть этот фактор. Таким образом, нефть может пойти вверх на ожиданиях восстановления рынка и уйти вверх необоснованно сильно. Но когда это восстановление рынка окажется, например, отложенным по той или иной причине или не таким сильным, как ожидалось, то тогда котировки пойдут резко вниз, сказал Сорокин.

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