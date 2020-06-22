Перевозки на ж/д и водном транспорте включили в список пострадавших отраслей

Перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших от ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, правительство дополнило деятельностью по пассажирским перевозкам на железнодорожном и водном транспорте, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими заместителями.

Ситуация в отрасли критическая и чревата необратимыми последствиями, подчеркнул он. "В первой половине апреля объем перевозок пассажиров поездами дальнего следования сократился на 77 процентов по сравнению с прошлым годом. С учетом массового возврата билетов денежные поступления от их продажи снизились более чем на 90 процентов", - привел глава кабинета министров данные.

В этой ситуации правительству важно не допустить сбоев в работе пассажирского железнодорожного и водного транспорта, где это ударит в первую очередь по людям. "Нам необходимо сделать так, чтобы перевозчики гарантировано исполняли свои обязательства перед пассажирами", - заявил Мишустин.