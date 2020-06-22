Песков: Путин доволен политсистемой в России

Президент доволен выстроенной в стране политической системой, она доказала свою устойчивость. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя интервью Владимира Путина в фильме "Россия. Кремль. Путин".

"Президент доволен выстроенной системой", - заявил Песков.

"Система доказала свою устойчивость, доказала стрессоустойчивость. Президент достаточно исчерпывающе объяснил потенциальную угрозу ситуации, это характеристика нашего чиновничьего мира", - отметил представитель Кремля.

"И это абсолютно не означает, что система не работает в условиях постоянной сменяемости власти. Власть меняется, происходит ротация и не замечать этого было бы неверно", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента также рассказал про основную мотивацию чиновников - она совсем не связана со сменяемостью или несменяемостью власти. "Люди, которые приходят на госслужбу, руководствуются более высокими соображениями - это работа на государство, служение Родине", - заключил он.