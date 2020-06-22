Песков рассказал о портрете Путина из Японии

На диване в кабинете президента в Кремле лежит не постер, а его портрет из Японии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее журналист кремлевского пула Дмитрия Смирнова на своем канале в Telegram разместил публикацию, в которой сопоставил кадры из интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" и фильма Оливера Стоуна о президенте России. На черном кожаном диване, как три года назад, так и сейчас, лежал "постер" с изображением Путина.

"Это передали из Японии. В одной из префектур Японии сделали такой его портрет особой техникой, особой древней техникой, на рисовой бумаге", - объяснил Песков.

На вопрос, почему же портрет три года лежит на диване, пресс-секретарь главы государства ответил: "Потому что президент считает, что ему там место. Это его личное пространство".