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22.06.2020 12:32
Рубрика: Власть

Песков рассказал о портрете Путина из Японии

Текст: Кира Латухина

На диване в кабинете президента в Кремле лежит не постер, а его портрет из Японии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Ранее журналист кремлевского пула Дмитрия Смирнова на своем канале в Telegram разместил публикацию, в которой сопоставил кадры из интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" и фильма Оливера Стоуна о президенте России. На черном кожаном диване, как три года назад, так и сейчас, лежал "постер" с изображением Путина.

"Это передали из Японии. В одной из префектур Японии сделали такой его портрет особой техникой, особой древней техникой, на рисовой бумаге", - объяснил Песков.

На вопрос, почему же портрет три года лежит на диване, пресс-секретарь главы государства ответил: "Потому что президент считает, что ему там место. Это его личное пространство".

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