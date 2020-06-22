Песков заявил об отсутствии у России территориальных претензий к соседям

Территориальных претензий к соседним государствам у России нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать заявления Владимира Путина в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин", в частности, про ситуацию с выходом республик из СССР с "багажом" традиционных российских территорий, представитель Кремля пояснил, что глава государства говорил о ранее допущенных системных ошибках в Конституции, которые не предусматривали целый ряд ситуаций и развития событий, которые имели бы негативные последствия для государства.

Пресс-секретарь президента призвал внимательно почитать то, что сказал президент. "Речь шла именно об ошибках, которые ранее были допущены, и очень важных моментах, которые не были додуманы в Конституции", - уточнил он.

"Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям", - подчеркнул Песков в ответ на соответствующий вопрос. Кроме того, он опроверг предположения, что речь шла о том, что какие-то территории могут выйти из состава современной России: "Нет, абсолютно нет". На вопрос, идет ли речь о будущем или прошлом, Песков сказал: "Вопрос о системных просчетах, которые очень важно исключить в нашей нынешней Конституции".