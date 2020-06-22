Власти Нью-Йорка решили демонтировать статую 26-го президента страны Теодора Рузвельта (1901-1909), установленную перед входом в Американский музей естественной истории. С этой инициативой выступил сам музей, чье руководство объяснило свой шаг сопереживанием движению за расовую справедливость, которое буквально взорвало страну после недавней гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими. Президент Дональд Трамп назвал эти планы "глупостью".

В Нью-Йорке не устоял даже памятник Теодору Рузвельту возле Музея естественной истории. А про памятник Колумбу и говорить нечего — его обезглавили борцы за историческую справедливость. Фото: GETTYIMAGES; EPA

Фронт войны с памятниками, развязанной леворадикальными активистами под лозунгами борьбы с расовой дискриминацией в США, смещается все глубже в историю, подбираясь к самим истокам американской государственности. В последний месяц с пьедесталов свергали памятники первооткрывателю Христофору Колумбу и военачальникам рабовладельческого Юга времен Гражданской войны в США (1861-1865). А в Портленде руки вандалов добрались до памятника первому президенту США Джорджу Вашингтону (1789-1797), который был рабовладельцем, как и практически вся элита юной Америки в то время.

Отметим, что Рузвельт - это не какая-то проходная фигура в Белом доме. "Тедди", как его называли современники, является одним из самых популярных президентов в истории страны. Его имя в четверке президентов, чьи лица вырезаны на культовом барельефе на горе Рашмор в Южной Дакоте. За что же под каток либералов угодил Рузвельт, который рабами не владел и вообще считался символом Эры прогрессизма и борьбы с неравенством? Власти Нью-Йорка поясняют, что им претит не сам Рузвельт, которого они глубоко уважают, а потому в качестве компенсации назовут его именем зал музея о биологическом разнообразии. Неполиткорректной признана "иерархическая композиция" памятника. Президент едет верхом на лошади, а по бокам от него пешком идут коренной американец и африканец.

Борцы с расовой дискриминацией надавили на власти города, заявив, что это символ неравенства. Мэр Билл де Блазио горячо их поддержал: "Город поддерживает просьбу музея. Это правильное решение и подходящее время, чтобы убрать эту проблемную статую". По его словам, статуя "изображает чернокожих и коренных американцев как порабощенных и расово неполноценных".

Во-первых, нельзя не отметить, что так оно в свое время и было в Америке - это ее история, и сносом памятников ее не перепишешь. Во-вторых, борцы за равенство в угаре охватившего страну вандализма не замечают, что не только не гасят пожар расовой напряженности, но раздувают его еще сильнее.

Популярный телеведущий консервативного телеканала Fox News Такер Карсон в своем телешоу заявил: "В первый раз в нашей истории мы становимся свидетелями широкого и мощного наступления на принцип равенства". Речь о равенстве перед законом. Карсон указал, что все больше действий и инициатив политиков имеют в своей основе расовые преференции, что, на его взгляд, только усугубит рознь в стране и вообще "попахивает" тоталитаризмом. Ведущий критически отозвался о рабовладельческом прошлом США. Он напомнил, что рабство в стране с такой передовой конституцией, как Америка, было возможным именно потому, что ее лидеры говорили: "Не все люди созданы равными, моральная ценность одних при рождении меньше, чем у других". Ведущий подчеркивает, что "это была ложь" и те, кто называл рабство противоречащим фундаментальному для Америки принципу равенства, "были правы". "Где эти люди теперь?" - вопрошает он.

Карсон считает, что от одних граждан в США политики требуют соблюдения законов, в то время как для других существует свой свод правил. "Революционеры ведь законов не признают", - указывает он, имея в виду леворадикальных активистов, у которых идет на поводу верхушка Демократической партии.

В качестве примера он привел инициативу законодателей-демократов в Калифорнии, которые собираются отозвать поправку к местной конституции, запрещающую расовую и половую дискриминацию в образовательных учреждениях, на рынке труда и при госзакупках. Объясняется это тем, что расовой проблемы эта поправка не решила и даже стала проблемой. В частности, местным властям пришлось отказаться от преференций при заключении госконтрактов для компаний, которыми владели чернокожие или женщины. А учебные заведения не могут искусственно квотировать студентов по цвету кожи. Противники поправки теперь говорят, что она не позволяет властям учитывать те неравные обстоятельства, в которых рождаются люди. "Иначе говоря, калифорнийские демократы теперь борются за дискриминацию", - отмечает Карсон, с которым согласны калифорнийские республиканцы, считающие, что отмена поправки приведет к новому витку дискриминации.

От одних граждан в США политики требуют соблюдения законов, в то время как для других существует свой свод правил

Другой пример - карантинные меры, которые власти вводили для борьбы с коронавирусом. Карсон отмечает, что власти требовали от американцев соблюдать карантин, строго наказывая за его нарушения. Но когда начались беспорядки под лозунгами борьбы за расовое равенство, "те же самые чиновники, которые грозили арестами за выход из дома, призвали своих сторонников массово выходить на улицы". И никого за эти нарушения карантина не наказали. "Это же вопиющие двойные стандарты!" - возмущается Карсон.

В заключение ведущий предполагает, что таким образом либералы практикуют присущее тоталитаризму "ритуальное унижение", заставляя большинство американцев привыкнуть к такому обращению, поверить в свою вину и подчиняться.

Между тем

Как сообщает телеканал Fox News, все больше американских полицейских предпочитают брать отпуска или отгулы, таким образом протестуя против предвзятого, на их взгляд, отношения к себе. Правоохранители, подвергающиеся упрекам в дискриминации и насилии, опасаются или попасть под горячую руку погромщиков, или оказаться в центре очередного скандала с чрезмерным применением силы при исполнении служебных обязанностей. Этот феномен уже окрестили "синим гриппом" (англ. "blue flu"), по цвету мундира полицейских.