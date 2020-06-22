Поддельных лекарств в аптеках больше не будет

Это позволит контролировать гражданский оборот лекарств на всех этапах жизненного цикла - от производителя до конечного потребителя.

Система призвана защитить население от поддельных медпрепаратов, предоставить гражданам и организациям возможность оперативной проверки их легальности.

"Все российские производители лекарственных препаратов, у которых нет аналогов по действию, зарегистрированы в системе маркировки лекарств - ФГИС "Мониторинг движения лекарственных средств". Из общего числа российских лицензиатов в системе маркировки зарегистрированы 98% по перечню Росздравнадзора", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Также в ведомстве уточнили, что всего в системе сегодня числятся более 63,3 тысячи участников оборота лекарственных средств, для которых эмитировано более 1,1 млрд кодов Data Matrix. При этом уже находятся в обороте или выведены из оборота около 111 млн упаковок маркированных препаратов.

Выгружать информацию из ФГИС МДПЛ, в том числе выведенных из обращения лекарствах обязаны аптеки и медицинские организации, которые также должны загружать в неё сведения о поступлении, отгрузке, возврате, списании и передаче на уничтожение партий препаратов.

Аптечные сети также загружают в ФГИС МДЛП данные, необходимые для мониторинга предельной цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.