Покупатели соскучились по шопингу

Онлайн-покупки оказались не в состоянии полностью заменить живой шопинг. С начала июня в России открылись от 50 до 90% торговых центров, и ретейлеры уже отмечают двукратный рост количества посещений торговых точек по сравнению с июнем прошлого года.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), с начала июня полностью или частично открылись около 55% магазинов по продаже одежды и обуви, около 85% - бытовой техники и электроники и почти 99% торговых точек в секторе строительных материалов. Непродовольственная розница пострадала больше всего. По оценке АКОРТ, возможные суммарные потери этого сегмента составили 6,1 трлн рублей (падение на 35% к 2019 году). При этом максимальное падение объема продаж зафиксировали спортивные магазины и сегмент DIY (сделай сам): в апреле - мае на 90%, в июне, после частичного открытия - на 50-70%. "По магазинам электроники падение было немного меньше вследствие использования ими канала онлайн-продаж. При этом переход непродовольственных магазинов на онлайн-формат работы не мог компенсировать потерь: по результатам 2019 года на него пришлось лишь 6,1% продаж", - отметили в АКОРТ.

"Трафик постепенно восстанавливается, на покупательской активности сказываются отложенный спрос, а также дополнительные скидки. Люди идут за покупками целенаправленно, не гуляют", - говорит управляющий делами компании "Спортмастер" Сергей Агибалов. "Два месяца полного простоя, сформировавшиеся за это время излишки товара и тот факт, что сейчас мы уже приблизились к сезону высоких скидок, конечно, негативно сказываются на финансовых показателях. Однако во вновь открывающихся магазинах мы видим повышение покупательной активности к аналогичному периоду прошлого года. Конверсия в покупку выше практически в два раза", - добавляет представитель "Снежной королевы" Ольга Демидова.

Ретейлеры отмечают значительное изменение потребительского поведения в сторону более осознанного и расчетливого подхода к совершению покупки. "Спонтанных покупок становится значительно меньше. Люди стали более практичными. С одной стороны, за время самоизоляции они соскучились по шопингу. С другой, идут в магазин закрыть конкретную потребность. Это лишний раз подтверждает теорию, что онлайн не в состоянии полностью заменить живой шопинг", - подчеркивает Ольга Демидова.

В то же время, по прогнозам ретейлеров, восстановить прежние ежемесячные обороты непродовольственной рознице удастся в лучшем случае к концу 2021 - началу 2022 года.