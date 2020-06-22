Половина ресторанов может не открыться после пандемии

Во вторник в Москве в рамках очередного этапа снятия ограничений из-за коронавируса, спустя неделю после открытия летних веранд, откроются и стационарные кафе и рестораны. В ряде регионов, среди которых Хабаровский край, Калининград и Тверская область, прием гостей уже начался. В некоторых регионах, к примеру, в Мурманской области и Санкт-Петербурге, кафе и рестораны пока под "запретом".

Если ограничения будут действовать и после 1 июля, то открыться не смогут более 50% заведений по стране, заявил "Российской газете" вице-президент, директор департамента регионального развития Федерации рестораторов и отельеров России Макс Беляев.

Летние веранды не приносят весомой выручки, так как обычно ограничены по площади, отмечает Беляев. Да и число гостей, несмотря на бронь столиков на несколько дней вперед, не оправдало надежд рестораторов. К тому же открыть летние веранды смогли лишь примерно каждый третий ресторан или кафе. По словам Беляева, это уже стало поводом для некоторых арендодателей начать требовать арендную плату в полном размере, хотя говорить о финансовой устойчивости кафе и ресторанов пока не приходится, считает он.

Встречать гостей сотрудники кафе и ресторанов должны в масках. Рассадка проводится за столики, расставленные с учетом требований о безопасной социальной дистанции в полтора метра. Внутри стационарных заведений устанавливаются диспенсеры с дезинфицирующими средствами, влажными салфетками, которыми гости смогут обработать руки.

Повара на кухне также должны находиться в масках и перчатках. Однако это требование излишне, уверен Беляев. Риск сильно порезать руку в перчатках в разы выше. Тогда кухня на время и вовсе лишится одного из поваров. Для решения вопроса достаточно одной обработки рук дезинфицирующим раствором, полагает он.

"В преддверии открытия проводим генеральную уборку, - рассказал "Российской газете" ресторатор, глава компании Hurma Management Group Дмитрий Левицкий. - Больших надежд, что гостей будет очень много, у нас нет. Первые несколько месяцев работы покажут, что будет с экономикой ресторанов с учетом требований Роспотребнадзора". По его словам, самый ощутимый удар по индустрии связан с разреженной рассадкой гостей и тем, что пока кафе и рестораны лишены возможности проводить массовые празднования, включая дни рождения и свадьбы.

Весомую долю бюджета заведений составят расходы на покупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Согласно требованиям Роспотребнадзора, их запас должен быть сделан на пять дней вперед. В случае проверок это то, на что обратят внимание специалисты санитарного ведомства.

"Мы еще не просчитывали затраты на средства дезинфекции детально, но это будет составлять более 30-40 тысяч рублей в месяц", - сказал ресторатор, совладелец фуд-холла "Гастрономическая улица strEAT" Максим Попов. Ежемесячные расходы на покупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции будут зависеть от площади заведения. По словам Левицкого, вполне реально уложиться в 300 тысяч рублей.