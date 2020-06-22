"Полумна Лавгуд" рассказала об опасности увлечением "Гарри Поттером"

Ирландская актриса Иванна Линч, сыгравшая Луну (Полумну) Лавгуд в серии экранизаций книг о Гарри Поттере, рассказала о своем отношении к феномену фанатства вообще и поделилась своими воспоминаниями о взрослении с непростым грузом и ответственностью - неизбежными спутниками обрушившейся популярности.

Она приняла участие в одной из программ проекта Talking Tastebuds, посвященной расстройствам пищевого поведения как человек, которому эта проблема известна не понаслышке. И в какой-то момент обсуждение неизбежно коснулось начала ее актерской карьеры.

Иванна Линч призналась в том, что была одержимой фанаткой Гарри Поттера. Начав читать произведения Джоан Роулинг в возрасте восьми лет, она на какое-то время с головой ушла во вселенную "поттерианы", в чем ей неловко признаваться.

Она также добавила, что после старта съемок фильмов ей открылась фанатская культура во всей красе. По мнению Иванны, эта культура нездорова в отдельных своих проявлениях. К ним относится, например, помешательство на определенных личностях. Она, естественно, многое знала о Дэниеле Рэдклиффе, Эмме Уотсон и Руперте Гринте, но раз за разом была вынуждена притворяться, что не имеет никакого представления о том, как зовут их родителей, чем они увлекаются, есть ли у них, например, домашние питомцы и прочее.

Линч отметила, что уход в фэндом - это своего рода беспомощность, это происходит в подростковые годы, когда человек испытывает неуверенность во всем и пытается найти себя. И отдельные люди, на которых подросток сосредоточивает внимание, кажутся ему удивительными, ни с кем не сравнимыми, почти что божествами.

Ей приходится игнорировать категорию фанатов, которые заявляют, что "они и Иванна - лучшие друзья, просто она этого еще не знает". Линч подчеркнула, что считает это ненормальным и предупреждает - фанатская культура может быть опасной, в ней легко потерять себя.