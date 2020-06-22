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Рубрика: Экономика

Без спроса не продавать

Поможет ли газификации снижение цен в мире на энергоресурсы
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8189)
Мировые цены на газ упали до многолетних минимумов и в некоторых случаях стали ниже цен внутри России. Это может сделать газификацию более привлекательной экономически и дать дополнительный толчок для развития внутренней торговли газом.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Пока в России сложилась ситуация, когда поставки газа населению стали экономически более выгодными, но их объем ограничен очень медленно растущим рынком сбыта, который зависит от темпов газификации. Цены по спотовым контрактам на поставку газа в Европе и Азии периодически с прошлого года были ниже, чем стоимость газа в некоторых регионах России. Экспорт трубопроводного газа из нашей страны по итогам только I квартала снизился более чем на 20%, а по итогам полугодия, вероятно, этот показатель увеличится."С декабря 2019 года экспортный нетбэк (рыночная цена минус стоимость поставки) газа при реализации по спотовой цене европейских хабов был стабильно ниже регулируемых оптовых цен в России", - сказала консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова. - Это приводит к тому, что стимулы для развития спроса на внутреннем рынке, включая газификацию, определенно выше, чем несколько лет назад, считает Колбикова.

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Стимулы выше, но темпы газификации не изменились. С момента запуска газификация считалась никак не коммерческой, а социальной программой. Основной довод в защиту такого подхода был в том, что тарифы для населения в России значительно отстают от рыночной стоимости газа. Сейчас ситуация в корне переменилась, но парадокс в том, что рост внутреннего потребления газа со стороны населения без ускорения темпов газификации обеспечить не получится.

"При сохранении прироста уровня газификации на 1% ежегодно спрос на газ со стороны населения не вырастет и останется на уровне 51 млрд кубометров в год", - объясняет Колбикова. По ее мнению, для производителей газа гораздо больший интерес представляют крупные нефтехимические проекты, такие как получение метанола и удобрений, за тот же период которые могут дать прирост спроса на газ на 15 млрд кубометров.

Темпы прироста газификации - 1% в год, этого мало для увеличения внутреннего спроса

Поэтому даже несмотря на рост привлекательности внутренних поставок газа, экономический стимул продавать его в больших объемах населению нивелируются необходимостью серьезных затрат на подключение новых потребителей. В принятой правительством "Энергетической стратегии РФ до 2035 года" сегодняшний уровень газификации субъектов РФ в 68,6% планируется увеличить до 74,7% в 2024 году и до 82,9% к 2035 году. То есть рост составит немногим более 1% в год.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Учитывая, что газификация и в целом поставки на внутренний рынок в бюджете "Газпрома" в значительной степени субсидировались за счет экспортных доходов, то сейчас изыскивать средства на эти цели будет сложнее, говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его мнению, если государство поставит задачу изыскать средства, то это, очевидно, будет сделано.

Кроме того, вероятность принципиального ускорения газификации регионов маловероятна не только из-за низкой заинтересованности поставщиков газа, но и из-за высокой значимости внутреннего рынка для производителей угля при крайне медленном уровне газификации регионов, считает аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.

Экономика Отрасли Нефть и газ

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