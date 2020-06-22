Посольство РФ в Индонезии поможет семье погибшей на Бали россиянки

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в котором погибла Анастасия Тропицель. Информацию о смерти популярного российского блогера подтвердили в дипмиссии.

"Консульский отдел находится на связи с родителями погибшей девушки, а также занимается необходимыми в данном случае процедурами", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Авария произошла в воскресенье в самом популярном районе острова - Кута. По предварительным данным полиции, 18-летняя Анастасия Тропицель, не справилась с управлением спортивным мотоциклом и врезалась в ограждение. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. О смерти дочери в Instagram ранее написала ее мама. Девушка вела в сети популярный блог, посвященный фрилансу.