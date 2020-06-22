Неврологи описали поведение мозга из-за стресса после разрыва отношений

После расставания с близким партнером в человеческом мозгу на время нарушаются функциональные связи. Это показало новое исследование мозговой активности.

По мнению авторов работы, такой комплексный анализ связей мозга можно использовать для предсказания развития психических расстройств в связи со стрессом.

Сонсолес Алонзо Мартинез из Гронингенского университета и его коллеги рассказали в NeoroImage: Clinical, что объектами их изучения стали 69 добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет, каждый из которых расстался с долговременным партнером за полгода до начала исследования. Ученые не выявили у них депрессии, но предположили, что тяжесть депрессивных симптомов после разлуки можно будет определить по функциональным связям мозга.

Для этого молодым людям сделали МРТ органа в состоянии покоя. Здесь важно было понять комплексную работу мозга. Был применен уже известный метод анализа мозговой активности, который позволяет оценить, как каждый его участок влияет на другой, который с ним связан. Так можно оценить прочность функциональных связей и их природу, в том числе с точки зрения главенства и реакции на внешние стимулы.

По результатам эксперимента ученые сделали вывод, что стрессовая реакция на расставание может менять активность головного мозга комплексно, и это зависит от тяжести восприятия разлуки. С помощью подобного анализа мозга медики могут спрогнозировать, разовьется ли в будущем у человека, пережившего стрессовую ситуацию, депрессия.