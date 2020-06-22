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Рубрика: В мире

Джонсон взялся за кисть

Премьер Британии перекрасит свой самолет и заодно паспорта британцев
Текст: Ольга Дмитриева ("Российская газета", Лондон)
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8189)
Похоже, что с приближением эры "брекзита" британский премьер задумал решительно отказаться от наследства эпохи членства в Евросоюзе. Первой ласточкой новой эры может стать перекрашенный из серого в сине-бело-красный цвет самолет, который использует глава правительства, а также королевская семья.
Сине-бело-красная расцветка самолета Джонсону куда больше по душе, чем прежняя, серая. Фото: Reuters Сине-бело-красная расцветка самолета Джонсону куда больше по душе, чем прежняя, серая. Фото: Reuters
Сине-бело-красная расцветка самолета Джонсону куда больше по душе, чем прежняя, серая. Фото: Reuters

Еще будучи министром иностранных дел, Джонсон выразил недовольство тем, что серый самолет не смотрится должным образом, тогда как ему предстоит представительская роль самолета "брекзита" для полетов по всему земному шару.

Фото: Martin Ricket / PA via AP
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Запланированное перекрашивание самолета влетит британским налогоплательщикам в сумму порядка одного миллиона фунтов стерлингов. Оппозиция обвинила премьер-министра в "категорически неприемлемом использовании государственных средств". Лидер Партии либеральных демократов Эд Дейви назвал эту сумму достаточной для закупки 180 тысяч доз новейшего лекарства на лечение зараженных COVID-19.

Его коллега по партии Лейла Морэн, отвечающая за образование, пересчитала стоимость обновления премьерского самолета иным образом. На без малого миллион фунтов стерлингов можно было бы обеспечить 15-фунтовыми ваучерами для школьного ланча 60 тысяч учащихся. Морэн, не скрывая своего сарказма, добавила, что перекрашивание премьерского самолета вряд ли поможет восстановить в других странах подмоченную "брекзитом" репутацию Британии.

Перекрашивают сегодня еще и паспорта британцев. До сегодняшнего дня они были респектабельно бордовыми. Но в преддверии ухода из Европы их решили обернуть в темно-синий цвет, служивший британцам до вступления страны в Евросоюз. Однако и тут фокус не удался: вместо того чтобы стать темно-синими, новые паспорта стали тоскливо черными. То ли не сработала краска, то ли британцы поголовно стали дальтониками, но признать синеву черных обложек обескураженный народ при всем желании не смог. "Возвращение традиционных паспортов синего цвета напомнит остальному миру или по меньшей мере британским гражданам, стоящим в очередях на пограничном контроле ЕС, что страна отныне свободна импортировать хлорированных кур, а также средства индивидуальной защиты".

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