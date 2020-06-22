Президент Хорватии не прилетит в Москву из-за сломанного самолета

Президент Хорватии Зоран Миланович не сможет прибыть в Москву для участия в Параде Победы, который пройдет 24 июня. Как проинформировали в посольстве республики, сломался самолет, которым пользуется глава государства.

"Сегодня уже официальная информация, что президент не приедет. У него сломался самолет", - цитирует РИА Новости представителя дипмиссии.

О том, что Миланович собирался в Москву, стало известно лишь пару дней назад. Как тогда сообщили в канцелярии президента, в ходе своего визита в Россию он планировал не только принять участие в торжествах по случаю 75-летней годовщины Победы, но провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.