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Причиной смерти актера Василия Стоноженко стала травма головы

Новости
    22.06.2020, 19:33
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Причиной смерти российского актера Василия Стоноженко стала серьезная травма головы.

Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник.

О смерти 61-летнего артиста стало известно 18 июня, при этом причины ее не указывались.

Согласно информации издания, Стоноженко умер в одной из московских больниц, куда его доставили на скорой из квартиры актера на улице Академика Королева.

Выяснилось: 16 июня артист неудачно упал с лестницы, получил травмы, ударившись головой, и обратился в "скорую помощь".

Стоноженко был госпитализирован с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма". Врачи приложили все усилия, но в 6 утра 18 июня его не стало.

Василий Стоноженко родился в 1959 году. Окончил Театральное училище имени Щепкина. С 84-го служил в театре "Сфера".

На экранах - с 1991 года: "Яд скорпиона", "Воровка", "Возвращение Мухтара", Next, "Сыщики", "Паутина", "Адвокат". Озвучивал персонажей телешоу "Куклы" и "Мульт личности".

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