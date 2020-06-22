Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля

Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля. Такое решение приняло правительство, сообщает Минфин.

Прием заявлений на субсидии за апрель был закрыт 1 июня, прием заявлений на выплаты за май закроется 1 июля.

Субсидии предоставляются в размере одного МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника, сохраненного в штате по данным предоставленной в Пенсионный фонд отчетности. Количество работников компании или ИП в апреле и в мае должно составлять не менее 90% по отношению к марту.

По данным ФНС на конец прошлой недели, на субсидии за апрель получены заявления от 1,27 млн организаций и ИП, за май - от 1,02 млн. За оба месяца уже выданы субсидии на сумму, соответственно, 42,5 и 36,8 млрд рублей.