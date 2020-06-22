Кабмин выделит дополнительно 1,1 млрд рублей на поддержку легпрома

Программы поддержки предприятий легкой промышленности будут увеличены почти на 16 млн евро (1,1 млрд рублей). Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках своего выступления на онлайн-конференция "Россия и мир в 2021 году: Влияние коронавируса на промышленную политику России", организованной Российско-Германской внешнеторговой палатой.

"Программы поддержки предприятий легкой промышленности будут увеличены почти на 16 млн евро (1,1 млрд рублей)", - сообщил министр.

Он также добавил, что также будет расширена программа льготного лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования для пищевой промышленности на 64 млн евро (4,5 млрд рублей). Все это, по словам Дениса Мантурова, в рамках выделения бюджетных средств на поддержку промышленности. Он уточнил, что также 357 млн евро (25 млрд рублей) будут выделены на поддержку автомобильной промышленности через механизмы стимулирования спроса, а авиастроительная отрасль получит 214 млн евро (15 млрд рублей).

"Нашими приоритетными задачами будут восстановление занятости и доходов населения, рост экономики, в том числе за счет долгосрочных структурных изменений. Запланированный объем финансирования - порядка 65 млрд евро. Предусмотрена адресная поддержка конкретных отраслей промышленности", - подчеркнул глава Минпромторга.

Он напомнил, что, по данным статистики, в апреле 2020 года сокращение промышленного производства из-за пандемии и введенных ограничительных мер, в странах Европейского союза в целом составило 17,3%, Германии, в частности - 21%, в России - 9,2%.

По данным ФТС, в 2019 году товарооборот России с Германией составил 53,16 млрд долларов США. Экспорт российских товаров в 28 млрд долларов, импорт 25,11 млрд долларов. Доля Германии во внешнеторговом обороте России в 2019 году составила 7,98%. Доля Германии в экспорте России - 6,6%, в импорте - 10,3% (второе место среди всех стран).