Анализ ДНК пролил свет на происхождение Микенской цивилизации

Международная команда генетиков и археологов провела масштабное исследование, в рамках которого сравнила ДНК древних микенцев, минойцев и современных европейцев. Результаты указали на тесную генетическую связь между этими народами.

Как сообщает Greek Reporter, ученые получили новые доказательства того, что современные греки являются прямыми потомками древних микенцев. На это указал масштабный анализ ДНК.

Известно, что микенцы правили материковой Грецией и Эгейским морем примерно с 1600 по 1200 до нашей эры. Ученые отобрали для анализа ДНК, извлеченную из зубов 19 человек, останки которых были найдены в захоронениях различных археологических периодов по всей Греции. Результаты были сопоставлены с данными исследований генома 334 древних людей, останки которых были найдены по всему миру, а также с ДНК 30-ти современных греков.

Исследование доказало, что древние микенцы являются прямыми предками современных жителей Греции. Кроме того, впервые доказано наличие тесной генетической связи между микенцами и минойцами.

Минойская цивилизация, считавшаяся одной из самых развитых в свое время, процветала на острове Крит с 2000 по 1400 годы до нашей эры. Языки микенцев и минойцев отличались, разной была и культура.

Однако генетический набор у них оказался очень схожим. Анализ показал, что у этих людей были русые волосы и карие глаза. Кстати, такие изображения как раз и встречаются на древних фресках обеих цивилизаций.

По словам генетика Иосифа Лазаридиса из Гарвардского университета, небольшие различия между микенцами и минойцами можно объяснить так: вторая волна мигрантов прибыла на материковую Грецию из Восточной Европы. Однако эти люди, в отличие от минойцев, не смогли достичь Крита.

Они основали свои поселения на материке и со временем стали известны как микенцы. Они же заложили генетическую основу для более поздних народов. К слову, в отличие от миролюбивых минойцев, процветавших за счет оживленной торговли, микенцы были завоевателями.