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Рубрика: Происшествия

Вина считается доказанной

Прокурор попросил для Серебренникова шесть лет колонии
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8189)
Гособвинитель в понедельник во время прений в Мещанском суде попросил назначить режиссеру Кириллу Серебренникову шесть лет колонии общего режима, а также штраф в 800 тысяч рублей.

Кроме того, прокурор Михаил Резниченко попросил суд удовлетворить иск министерства культуры на сумму около 129 млн рублей, обратив в доход государства арестованное имущество фигурантов, включая квартиру Серебренникова. Продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского гособвинитель попросил приговорить к 5 годам колонии со штрафом в 300 тысяч рублей.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Для продюсера Юрия Итина и бывшей чиновницы минкультуры Софьи Апфельбаум прокурор попросил 4 года колонии и штраф в 200 тысяч рублей. Дополнительно гособвинение предложило назначить им запрет на три года занимать руководящие хозяйственные должности в учреждениях культуры. Прокурор Михаил Резниченко также заявил в суде, что обвинение считает вину всех фигурантов дела о хищении при реализации театрального проекта "Платформа" доказанной. В то же время, по его словам, сторона обвинения скорректировала сумму ущерба со 133 млн рублей до почти 129 миллионов.

По словам прокурора, несмотря на непризнание вины, в отношении каждого подсудимого судом должен быть постановлен обвинительный приговор. Выводы гособвинения строятся на проведенных по делу экспертизах, а также на показаниях бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой.

Происшествия Правосудие Суд Дело режиссера Кирилла Серебренникова

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