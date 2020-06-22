Указ губернатора Псковской области от 22 июня 2020 года № 111-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 22 июня 2020 г. № 1143, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 25 марта 2020 г. № 106" дополнить словами ", от 28 марта 2020 г. № 137", после слов "от 18 июня 2020 г. № 1106" дополнить словами ", от 22 июня 2020 г. № 1143";

2) в пункте 2:

а) подпункт "в" дополнить словами ", за исключением библиотек";

б) подпункты "е" и "ж" подпункта 8 изложить в следующей редакции:

"е) после примерки одежды покупателями выполнять:

ее дезинфекционную обработку любым способом, в том числе паром посредством парогенератора;

дезинфекцию контактных поверхностей помещений для примерки, примерочных кабинок после каждого покупателя;

ж) выполнять дезинфекционную обработку любым способом, в том числе паром посредством парогенератора, товаров, возвращенных покупателями;";

в) дополнить подпунктом 17 следующего содержания:

17) библиотекам осуществлять обслуживание посетителей исключительно по предварительной записи с предварительным заказом книг, иных документов библиотечного фонда для их использования вне здания (помещения) библиотеки с обязательным выполнением требований подпункта 8.3 настоящего пункта;".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу с 23 июня 2020 года.

Губернатор области М.Ведерников







