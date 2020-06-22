Путин назвал абсолютно священной память о войне

В День памяти и скорби президент посетил главный храм Вооруженных сил в подмосковной Кубинке.

Верховного главнокомандующего сопровождали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны Сергей Шойгу.

"В День памяти и скорби мы обращаемся к одной из самых горьких, драматических страниц нашей истории. Великая Отечественная война стала жестокой огромной трагедией, унесла миллионы жизней", - заявил глава государства.

"Испытания военной поры показали неимоверную силу и стойкость нашего народа, - отметил Владимир Путин. - Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, абсолютно священна. Она всегда с нами, дает нам силы служить нашей стране по нравственным заветам, от которых мы не имеем права отступить и никогда не отступим".

Президент объявил минуту молчания. "Современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям, достойно выполняет поставленные задачи, и мы знаем, что обороноспособность и безопасность государства надежно обеспечена", - продолжил он.

Вооруженные силы совершенствуются, растут их боевые возможности. Но главная основа ратного труда - мужество, верность долгу, честь и безграничная любовь к Отчизне. "Это безусловные ценности", - заключил Верховный главнокомандующий.

Видео: RT