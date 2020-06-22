Путин не будет вмешиваться в работу следствия по делу Серебренникова

Президент не имеет права оказывать воздействие на работу следственных органов и никогда так не поступает. Об этом напомнил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о письме деятелей культуры по делу "Седьмой студии".

Напомним, что письмо было опубликовано с просьбой к министру культуры РФ Ольге Любимовой. Песков сказал журналистам, что президент - не адресат этого обращения. Кроме того, глава государства "не имеет никакого права вмешиваться в работу следственных органов и никогда этого не делает".

"Я не думаю, что он в курсе этого обращения, это достаточно новая информация", - заключил представитель Кремля.