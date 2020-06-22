Путин почтил память павших в Великой Отечественной войне

22 июня в 12 часов 15 минут в каждом городе страны была объявлена минута молчания. Теперь она будет проводиться одновременно по всей стране каждый год ровно в это время в День памяти и скорби. Утром президент РФ Владимир Путин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны Сергей Шойгу посетили Главный храм Вооруженных сил в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке - символ воинской славы и вечной памяти тех, кто отдал жизнь за Родину. Затем глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и цветы к обелискам городов-героев.

79 лет прошло с начала Великой Отечественной войны, когда на Советский Союз вероломно напала нацистская Германия. Вчера вся страна склонила головы в глубоком почтении в память о великой жертве героев, бессмертном подвиге нашего народа, о тех, кто отдал жизнь за свободу родной земли.

Молебен в Главном храме Вооруженных сил служил Патриарх Кирилл. После молебна на площади перед собором президент и Предстоятель РПЦ выступили перед военнослужащими, многие из которых примут участие завтра в Параде Победы на Красной площади. Подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны стал величайшим за всю историю России и забывать о нем нельзя никогда, заявил Патриарх. "Это день скорби и памяти, тот самый день, когда 79 лет назад до зубов вооруженный враг, наслаждавшийся и гордившийся своим полным превосходством над нашей страной, нарушил священные рубежи нашей Родины, с полной уверенностью, что в наикратчайшие сроки он одержит полную победу и сокрушит нашу державу", - сказал Предстоятель РПЦ. "И мы знаем, как нелегко было первые месяцы войны. И даже годы. Сколько сил было положено, сколько жизней было отдано за Отечество", - добавил он.

"Но в то страшное и судьбоносное время мы как страна и как народ выдержали. Мы сохранили свою независимость. Мы сохранили свою свободу от всяких внешних влияний. Мы той Победой предопределили дальнейшее поступательное развитие нашей страны", - отметил Патриарх Кирилл. "Но на алтарь Победы были отданы тысячи, и тысячи, и тысячи жизней. И, празднуя Победу, мы никогда не должны забывать о жертвах и о подвиге нашего народа. Это священные жертвы, это величайший подвиг за всю тысячелетнюю историю России", - сказал он.

Сейчас мирное время - это результат и мудрой внешней политики, и наличия грозного оружия в руках Вооруженных сил РФ, продолжил Предстоятель РПЦ: "Все это в сочетании дает возможность всем нам жить в мире и строить будущее нашего Отечества".

Патриарх призвал "держать сухим порох в пороховницах", добавив, что Вооруженные силы должны быть всегда на высоте своего призвания. Помимо технического оснащения, важно, чтобы дух наших воинов был всегда несокрушимым и сильным, "чтобы осознание необходимости жизнь свою положить за Родину присутствовало в сознании и сердце каждого, кто принимает присягу", - заявил он. "Только такая решимость, такое мужество и такая верность стране, помноженная на технические современные возможности и сверхновое мощное вооружение, и будет давать гарантию безопасности нашей страны на многие годы", - уверен Предстоятель РПЦ.

На алтарь Победы были отданы тысячи, и тысячи, и тысячи жизней. И, празднуя Победу, мы никогда не должны забывать о жертвах и о подвиге нашего народа

Патриарх Кирилл поблагодарил главу государства: "Все, что происходит сегодня в стране, во многом зависит от решений президента. А что происходит в армии, - от Главнокомандующего. И мы, как верующие люди, молимся о вашем здравии, чтобы Господь укрепил вас, дал духовные и физические силы для продолжения вашего ответственного служения народу нашему". "Пусть Господь преклонит милость свою над Отечеством нашим, над народом нашим и над нашими Вооруженными силами", - заключил он.

"В День памяти и скорби мы обращаемся к одной из самых горьких, драматических страниц нашей истории: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Она стала жестокой, огромной трагедией, унесла миллионы жизней, оставила разрушения и невосполнимую боль потерь, глубокие, незаживающие раны", - отметил Владимир Путин.

Испытания военной поры показали неимоверную силу и стойкость нашего народа, подчеркнул президент. "Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал Победу, абсолютно священна", - сказал он. "Она всегда с нами, она дает нам силы служить нашей стране, нравственным заветам, от которых мы не имеем права отступить и никогда не отступим", - заявил глава государства.

"Современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям, достойно выполняет все поставленные задачи, и мы знаем, что обороноспособность и безопасность государства надежно обеспечены", - сказал Путин. Вооруженные силы страны совершенствуются, осваивают новую технику, растут боевые возможности. Но главной основой ратного труда на все времена останутся мужество, верность долгу, честь и безграничная любовь к Отчизне, считает он.

"Эти безусловные, определяющие ценности помогают Российской армии и флоту нести свою вахту, равняясь на тысячелетнюю историю страны, на нерушимые заветы поколения победителей, на стальное, непреклонное мужество солдат, принявших первый бой на рассвете 22 июня 1941 года и подаривших всему человечеству мир и само будущее 9 мая 1945-го", - заметил глава государства. "Вечная память павшим героям! Низкий поклон ветеранам! Слава Вооруженным силам России!" - заключил он.

Главный собор Вооруженных сил был освящен 14 июня, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Построен он на пожертвования в рекордные сроки - полтора года - и посвящен ратным подвигам защитников Родины. Расположение храма символично - парк "Патриот" - место ожесточенных боев за Москву в ноябре 1941 года. Пропорции и размеры храма соотносятся с числами, связанными с Великой Отечественной войной и Великой Победой.

Центральный престол верхнего храма назван в честь главного христианского праздника - Воскресения Христова. Каждый из четырех приделов - в честь небесных покровителей видов и родов войск: святого благоверного князя Александра Невского - покровителя Сухопутных войск, святого пророка Божия Илии - покровителя Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск, святого апостола Андрея Первозванного - покровителя Военно-морского флота, и святой великомученицы Варвары - покровительницы РВСН. Нижний храм освящен во имя Крестителя Руси - святого равноапостольного князя Владимира Великого.

Купол выполнен в виде шлема князя Александра Невского с изображением Архангела Михаила - предводителя небесного воинства. До вчерашнего дня посещение храма было ограничено, хотя богослужения и проводились. Теперь он открыт для всех желающих.

Храм глава государства осмотрел вместе с Патриархом и министром обороны Сергеем Шойгу. Президент поставил свечу у образа Спаса Нерукотворного - главной иконы этой церкви.

Современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям, достойно выполняет все поставленные задачи, и мы знаем, что обороноспособность и безопасность государства надежно обеспечены

Затем Владимир Путин посетил музейный комплекс "Дорога памяти" на территории парка "Патриот" вокруг Главного храма Вооруженных сил. Протяженность галереи музейного комплекса - 1418 метров, по числу дней войны. В залах посетители в прямом смысле слова погружаются в главные эпизоды Великой Отечественной и могут увидеть уникальные экспонаты. А фотогалерея "Река времени" рассказывает о всех, кто встал на защиту Родины.

Глава государства посмотрел этот виртуальный фотоархив, в котором содержится информация о десятках миллионах фронтовиков, партизан, тружеников тыла, блокадников... Всего в архиве свыше 30 миллионов имен, и он пополняется постоянно.

Президенту показали цифровую фотографию и биографию его отца Владимира Спиридоновича Путина. С портретом отца-фронтовика глава государства участвует в шествиях "Бессмертного полка", также он есть в рабочем кабинете президента.

Владимир Путин оставил запись в книге почетных гостей музейного комплекса: "Дорога памяти - это дорога в вечность наших отцов, матерей, всех граждан Советского Союза, отстоявших Родину и подаривших нам и нашим детям жизнь".

Владимир Путин, Сергей Шойгу и Патриарх Кирилл также возложили цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей" в парке "Патриот". Скульптура представляет собой женскую фигуру, которая укрывает своей мантией вечно горящую свечу.

После посещения храма президент почтил память погибших в Великой Отечественной, по традиции возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В церемонии приняли участие ветераны: всех их глава государства приветствовал рукопожатием. Российский лидер кратко пообщался с фронтовиками, а один из них передал ему конверт, который президент бережно положил в карман пиджака.

Торжественным маршем прошла рота почетного караула, после чего Владимир Путин возложил цветы к обелискам городов-героев. С ветеранами глава государства увидится уже завтра, на Параде Победы на Красной площади.