Путину показали в музее фотографию его отца

Сегодня президент посетил музейный комплекс "Дорога памяти" на территории парка "Патриот" вокруг Главного храма Вооруженных сил.

Протяженность галереи - 1 418 метров, по числу дней войны. В залах посетители в прямом смысле слова погружаются в главные эпизоды Великой Отечественной и могут увидеть уникальные экспонаты. Фотогалерея "Река времени" рассказывает о всех, кто встал на защиту Родины.

Глава государства посмотрел этот виртуальный фотоархив, в котором содержится информация о десятках миллионах фронтовиков, партизан, тружеников тыла, блокадников... Всего в архиве свыше 30 миллионов имен и он пополняется постоянно.

Президенту показали фотографию и биографию его отца Владимира Спиридоновича Путина. С портретом отца глава государства участвует в шествиях "Бессмертного полка", также он есть в его рабочем кабинете.

Владимир Путин оставил запись в книге почетных гостей музейного комплекса: "Дорога памяти - это дорога в вечность наших отцов, матерей, всех граждан Советского Союза, отстоявших Родину и подаривших нам и нашим детям жизнь".