"Реал" обыграл "Реал Сосьедад" и стал лидером чемпионата Испании

В одном из центральных матчей 30-го тура Примеры "Реал" одолел на выезде "Реал Сосьедад" - 2:1. Благодаря победе "королевский клуб" обогнал в турнирной таблице "Барселону". В активе обеих команд по 65 очков, но за счет дополнительных показателей лидируют мадридцы.

В последние годы "Сосьедад" стал одним из самых неудобных соперников для "Реала". Шутка ли: из предыдущих четырех встреч во всех соревнованиях мадридский суперклуб был сильнее лишь однажды. А по ходу нынешнего сезона команда из Сан-Себастьяна выбила "сливочных" из розыгрыша Кубка страны, выиграв на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 4:3.

Впрочем, сейчас "Реал" был не в том положении, чтобы допустить осечку. Накануне очки в Севилье потеряла "Барселона". А это означало, что в случае победы футболисты Зинедина Зидана станут лидерами. И они своего добились: на голы Серхио Рамоса и Карина Бензема хозяева смогли ответить лишь точным ударом Микеля Мерино в концовке.

В оставшихся восьми турах "Реал" сыграет против: "Мальорки" (дома), "Эспаньола" (в гостях), "Хетафе" (дома), "Атлетика" (в гостях), "Алавеса" (дома), "Гранады" (в гостях), "Вильярреала" (дома) и с "Леганесом" на чужом поле. Что касается "Барселоны", то каталонцам предстоят встречи с "Атлетиком" (дома), "Сельтой" (на выезде), "Атлетико" (дома), "Вильярреалом" (на выезде), "Эспаньолом" (дома), "Вальядолидом" (на выезде), "Осасуной" (дома) и "Алавесом" в гостях.