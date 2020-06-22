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22.06.2020 18:54
Рубрика: Власть

Трассы строят по плану

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8189)
Кассовое исполнение транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в этом году достигло четверти от годового объема, несмотря на пандемию, сообщили "РГ" в Минтрансе. В прошлом году к середине июня было только около 16%.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Реализация нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) также идет с опережением - на 11% к 2019-му. Сейчас кассовое исполнение составляет 17% от годового объема. "Учитывая сезонность дорожных работ в РФ, наиболее активное кассовое исполнение бюджета нацпроектов планируется во втором полугодии 2020 года", - отметили в минтрансе.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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В министерстве уже проанализировали основные параметры нацпроекта и комплексного плана. Предложения корректировки, суть которых в ведомстве не раскрыли, уже направлены в правительство "для рассмотрения на заседаниях проектных комитетов нацпроектов", сообщили в минтрансе.

Эксперты считают, что финансирование программ развития транспортной инфраструктуры нужно сохранить в запланированных объемах: до 2024 года по БКАД - 4,8 трлн рублей, по комплексному плану - 6,3 трлн. Все инфраструктурные программы имеют большой горизонт планирования, добавленная стоимость перекроет бюджетные затраты на них, считает вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков. К тому же Россия по своим показателям развития дорожной сети пока отстает даже от Польши и Турции, не говоря уже о Европе, отмечает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. Создание новой транспортной системы создаст условия для роста мобильности населения.

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