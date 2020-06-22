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22.06.2020 18:55
Рубрика: Общество

Медицина соблюдает график

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8189)
Два ключевых для граждан нацпроекта - "Здравоохранение" и "Демография" - по-разному перенесли пандемию.
Фото: Елена Афонина/ТАСС Фото: Елена Афонина/ТАСС
Фото: Елена Афонина/ТАСС

На нацпроект "Демография" коронавирус повлиял. В 2020 году на него предусмотрено 738,5 млрд рублей, к середине июня освоено 246,5 млрд рублей. "Из-за ограничений, принятых для противодействия распространению коронавирусной инфекции, ряд мероприятий не удалось реализовать в запланированные сроки", - сообщили в минтруде. В министерстве пояснили, что, в первую очередь, речь идет о мероприятиях, которые требовали личного посещения граждан: диспансеризация, обучение женщин с детьми дошкольного возраста и граждан старше 50 лет. Кроме того, отмечается отставание по проектам, связанным со строительством спортивных объектов, стационарных организаций социального обслуживания, дошкольных учреждений.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Минтруд совместно с отраслевыми ведомствами работает над корректировкой показателей нацпроекта "Демография". Она затронет федеральные проекты "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Спорт - норма жизни".

187 миллиардов рублей заложено в федеральном бюджете на реализацию национального проекта "Здравоохранение" в 2020 году

На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в 2020 году в бюджете заложено более 187 млрд рублей. Его реализация идет по графику: к 1 июня освоено 39,7 млрд рублей, сообщили в минздраве. Сейчас прорабатывается вопрос внесения корректировок в национальный проект, но какими они могут быть, минздрав не уточняет.

Общество Здоровье Общество Семья и дети Правительство Минздрав Правительство Минтруд Национальные проекты 2019-2024

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