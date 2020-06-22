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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бирюков: Московские причалы готовы к открытию пассажирской навигации

Текст: Ирина Огилько
Все московские причалы готовы к пассажирской навигации, которая открывается во вторник, 23 июня, сообщили "РГ" в комплексе городского хозяйства столицы.
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, речные прогулки - одно из любимых времяпрепровождений москвичей и гостей столицы, особенно в жаркие летние дни. "В этом году из-за эпидемиологической обстановки открытие навигации было отложено, но уже во вторник сезон прогулок по водной акватории столицы будет открыт, - сказал Бирюков. - Перед стартом навигации все городские пассажирские причалы были тщательно проверены. Специалисты комплекса городского хозяйства очистили гранитные покрытия, отремонтировали и покрасили ограждения, обновили ограничительную разметку, заменили резиновые отбойники".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Особое внимание уделили подготовке к открытию навигации набережных. Так, были приведены в порядок чугунные ограждения, лестничные сходы, парапеты, карнизы и дюкеры с вертикальной облицовкой. На некоторых набережных установили гранитные лавочки.

Он напомнил, что за последние девять лет в Москве благоустроили 31 набережную. В центре города на левом берегу реки создали уникальный пешеходный маршрут от делового центра "Москва-Сити" до Гончарной набережной протяженностью более 19 километров.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в ближайшие годы вся территория вдоль Москвы-реки общей протяженностью около 200 километров станет доступна для горожан. Здесь появятся современные набережные и пешеходные зоны.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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