Четверть месячной нормы осадков может выпасть в Москве завтра

Дожди в столичном регионе накануне Парада Победы могут поставить очередной рекорд. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

По данным метеорологов, за сутки 23 июня может выпасть до 20 мм осадков, что составляет почти четверть месячной нормы. Нормой для июня является 75 мм. Но нынешний месяц уже переполнил эту "бочку" вдвое.

- Мы ожидаем дождливый и холодный день 23 июня в столичном регионе, - рассказывает "РГ" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. - Воздух прогреется не выше +20.

Как поясняют метеорологи, дожди, подобные прошедшему 20 июня, случаются в первый месяц лета обычно раз в три-четыре года.

Но в этом году июнь может побить рекорд по осадкам. Так пока самым мокрым считается июнь 1942 года, когда выпало 173,5 мм осадков. В копилке нынешнего июня уже более 150 мм осадков.

Ранее Гидрометцентр России объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве 23 июня из-за дождя и грозы.