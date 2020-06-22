ЦОДД спрячет на улицах Москвы редкие карты "Тройка"

Это лимитированные «Тройки» - часть кампании «Почувствуй стиль города - соблюдай ПДД». Купить нельзя. Но! Можно найти прямо на улицах Москвы. В течение 10 недель по вторникам будем прятать карты в разных частях столицы. Подсказки ищите в комментариях к этому посту каждую неделю. pic.twitter.com/gR1bHkMYFd — ЦОДД (@gucodd) June 22, 2020

Центр организации дорожного движения подготовил квест для москвичей и гостей столицы.

Лимитированную серию транспортных карт "Тройка", выпущенную в рамках компании "Почувствуй стиль города - соблюдай ПДД", решено не продавать, а... спрятать на городских улицах, чтобы их нашли горожане.

Как сообщает ЦОДД в своем Twitter-аккаунте, прятать карты будут по вторникам в течение следующих 10 недель. В этом же аккаунте можно будет найти комментарии с подсказками, помогающими отыскать редкие "Тройки".