Для посетителей ВДНХ с 24 июня запустят бесплатные электробусы

С 24 июня по территории ВДНХ начнут ходить бесплатные электробусы для посетителей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Остановка расположится у арки главного входа. Электробусы, на которых можно доехать до любого павильона или аллеи выставки, будут работать с 9.00 до 21.00 с интервалом движения 15-20 минут. Транспортные средства имеют яркую раскраску, и их будет хорошо видно всем.

В салоне каждого электробуса 12 мест, но пока вместимость ограничена семью пассажирами в связи с необходимостью соблюдать социальную дистанцию.