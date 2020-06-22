Фото: Как выглядят новые вертолеты спасателей Московского авиационного центра

Воздушные спасатели Московского авиацентра совершили первые спуски с нового вертолета Ка-32А11ВС. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента Го, ЧС и ПБ Москвы.

Как пояснили в пресс-службе, это была тренировка беспарашютного десантирования на ограниченную площадку 4х4 метра, имитировавшая высадку на крышу здания и в лес.

"У этой модификации вертолета появились дополнительные точки крепления страховки десантников на борту, - рассказал начальник аварийно-спасательной службы Московского авиацентра, спасатель международного класса Александр Панормов. - Также присутствует вторая дверь, которая увеличивает обзор с воздуха, что упрощает разведку территории и поиск пострадавших".

Фото: пресс-служба департамента Го, ЧС и ПБ Москвы

Кроме того, в ходе тренировки на новом Ка-32А11ВС спасатели Московского авиацентра отметили, что вертолет более устойчив и стабилен при зависании в воздухе, что заметно облегчает работу во время десантирования.

Беспарашютная высадка воздушных спасателей происходит с высоты 30-40 метров с помощью специального спускового устройства, либо лебедки. Это необходимо при проведении эвакуации пострадавших из труднодоступных мест либо с ограниченных площадок, куда можно добраться лишь по воздуху. Во время этих сложных маневров всегда есть риск закручивания спасателя на веревке. Поэтому в ходе одной тренировки специалисты аварийно-спасательного подразделения авиацентра совершают до 20 спусков и подъемов, доводя наработанные навыки до автоматизма и, преодолевая психологический барьер нахождения в безопорном пространстве.

"Каждый спасатель делает несколько спусков, - пояснил Александр Панормов. - Работает в качестве выпускающего, отрабатывает навыки контроля натяжение троса, правильный выход и пристежку десантника".

Тренировки по беспарашютному десантированию проходят в Московском авиацентре регулярно. Так, с начала года был проведен 21 учебный вылет, в ходе которых воздушный десант совершил 400 спусков. В мае было выполнено 4 тренировки и 77 спусков.