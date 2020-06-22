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22.06.2020 18:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Хуснуллин: Дорожное строительство в Рязанской области идет в хорошем темпе

Текст: Любовь Проценко

На совещании с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым, которое провел вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, речь шла о развитии дорожного, жилищного строительства и ходе реализации профильных нацпроектов.

Фото: iStock
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Глава региона сообщил, что с 2020 по 2024 год в области предусмотрен ввод в эксплуатацию более 60 км автодорог общего пользования. В частности, в ряде крупных населенных пунктов планируется возведение городских обходов. Строительство одного из них длиной 3,87 км уже ведется в городе Сасово. Стоимость его оценивается в 467 млн рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета. Завершить стройку планируется в третьем квартале этого года. Кроме того, в планах и стройка дополнительных участков Северного обхода Рязани. Назрела также необходимость в подъезде к Сасово и обходе города Ряжска. По предварительным расчетам, для этого требуются инвестиции в размере 690 млн рублей. Своими средствами, говорил Любимов, области не справиться, нужна помощь федерального центра.

Говоря о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", губернатор поблагодарил правительство России за оказываемую поддержку: "Регион получает колоссальные средства на строительство дорог и приведение их в нормативное состояние. Многое уже сделано, предстоит еще больше. Главное, люди видят результат работы. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, дорожные работы в регионе продолжаются. В этом году общая протяженность объектов ремонта составляет 198,8 км".

Он отметил, что также запланированы работы по безопасности на 141 дорожном объекте. Они включают устройство освещения, установку барьерного и пешеходного ограждений, нанесение разметки, установку элементов автоматизированной системы управления дорожным движением. В целом на эти работы будет потрачено до конца года 3,78 млрд рублей.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил хорошую работу региона по реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги": "Видно, что в целом дорожное строительство в регионе идет в хорошем темпе. Мы обязательно рассмотрим ваши предложения. В сегодняшней ситуации получить дополнительное финансирование на новые объекты сложно, но рассмотрим эту возможность".

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Подчеркнул Хуснуллин и важность работы, направленной на снижение аварийности на дорогах, в том числе федеральных трассах.

Говоря о формировании трехлетнего плана по жилищному строительству и исполнении федерального проекта "Жилье", вице-премьер отметил необходимость усилить работу в этом направлении.

Отдельно остановился на проблемах дольщиков: "Если у вас есть дома, которые вы готовы достроить до конца первого квартала следующего года, то вносите их в Фонд. Я готов рассматривать каждый дом по одному, главное, чтоб у вас была готова вся документация".

Затронули на совещании и выполнение в Рязанской области еще одного федерального проекта - "Чистая вода" в Рязанской области.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Национальные проекты 2019-2024

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