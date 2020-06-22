Ярославский автосалон обманул клиента на 300 тысяч рублей

Суд в Ярославле вернул клиенту автосалона деньги за "переоцененный" автомобиль.

По информации Ярославского областного суда, житель Ярославля в 2019 году заключил с одним из автосалонов договор купли-продажи автомобиля стоимостью 1050000 рублей. Мужчина продал салону свой старый автомобиль по программе Trade-In за 250 тысяч рублей, а оставшуюся сумму собирался выплатить, взяв кредит.

- В своем иске в суд мужчина рассказал, что его полдня продержали в автосалоне, а вечером ему сообщили о необходимости заключить новый договор на приобретение автомобиля на аналогичных условиях с информацией о привлечении кредитных средств, - рассказала официальный представитель суда Ольга Козлова.

Клиент подписывал договор, когда на часах было уже почти 22 часа. Решив, что условия нового договора аналогичны тем, что значились в старом, он поставил свою подпись и только на следующий день обнаружил, что машина в новом документе подорожала на 300 тысяч - до 1350000 рублей.

Суд, куда обманутый клиент в итоге обратился, пришел к выводу, что объективных причин для увеличения стоимости товара ответчик не представил, а обязанность по информированию клиента о цене автомобиля должным образом не исполнил. Поэтому потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возмещения ему причиненных убытков.

- Решением Дзержинского районного суда договор купли-продажи автомобиля признан недействительным. С автосалона в пользу истца взыскано 1350000 рублей, компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей, штраф в пользу потребителя 80 тысяч рублей и судебные расходы. Покупатель, в свою очередь, должен вернуть салону автомобиль, - рассказала Ольга Козлова.

Судебная коллегия по гражданским делам Ярославского областного суда оставила решение в силе.