Из ивановского банка украли 29 миллионов рублей

Полицейские в Иванове выявили хищение из банка государственных и частных средств в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2017-2019 годах председатель кредитной организации оформлял выдачу кредитов местной компании под залог заведомо неликвидного имущества. Полученные деньги бизнесмены использовали для погашения ранее полученных кредитов.

- Таким образом глава банка, используя свое служебное положение и действуя в сговоре с рядом лиц, похитил из своего банка более 29 миллионов рублей, - рассказали в региональном УМВД.

Против банкира и его сообщников возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Подозреваемые на время следствия помещены под домашний арест.