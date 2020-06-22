Курский полицейский арестован по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте на два месяца подозреваемого в госизмене начальника районного отдела полиции в Курской области. По данным суда, мера пресечения в виде заключения под стражу будет действовать до 18 августа.

Как сообщили в УМВД по Курской области, в настоящее время подполковник полиции отстранен от занимаемой должности. Кроме того, по словам руководителя пресс-службы регионального УМВД Лилии Каменевой, в отношении задержанного начальника ОМВД начата проверка.

По ее результатам он будет уволен "за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел" и "привлечен к установленной законом ответственности".

Напомним, что руководитель районного отдела УМВД по Курской области был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в госизмене. По данным контрразведки, подполковник передавал сведения, содержащие государственную тайну, сотрудникам иностранной спецслужбы.