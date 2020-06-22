Московские коллекторы оборудуют инновационной системой мониторинга

Инновационная система мониторинга московских коллекторов позволит в режиме реального времени вести наблюдение за коммуникациями. О том как система будет работать, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что новый программно-аппаратный комплекс позволяет круглосуточно контролировать состояние коммуникаций.

"В режиме реального времени данные датчиков охранно-пожарной сигнализации, контроля метана, температурного режима выводятся в диспетчерские пункты, - рассказал Петр Бирюков. - Это позволяет непрерывно контролировать все показатели, оперативно отслеживать любые нештатные ситуации, запускать или отключать различные системы и оборудование в коллекторах".

Заммэра сообщил, что в рамках эксперимента новую систему протестировали в коллекторах Зеленограда и получили хорошие результаты. Теперь приступили к оборудованию системой мониторинга коллекторов в Центральном административном округе.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что внедрение инновационной системы мониторинга коллекторов в ЦАО планируется завершить к концу 2021 года.

"Это позволит значительно повысить уровень безопасности и защищенности более 100 километров сетей коллекторного хозяйства, сократить время реагирования на возможные неполадки, - отметил Петр Бирюков. - Затем современные датчики будут установлены в коммуникационных коллекторах других округов столицы".