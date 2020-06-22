На Москве-реке пройдет парад судов

В честь открытия пассажирской навигации в Москве пройдет организованный парад судов. Понаблюдать за шествием горожане смогут с набережных и мостов. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе комитета по туризму Москвы.

Начнется парад в 10:00 23 июня от Новоспасского моста и далее вверх по течению дойдет к полудню до Андреевского пешеходного моста. В параде примут участие около 40 различных судов.

Традиционно будет представлено все многообразие столичного речного флота - от теплоходов "Москвич", созданных в 1950-е годы, до современных яхт, а также техники столичных коммунальных служб, следящих за чистотой реки и безопасностью мостовых сооружений и причалов.

Как ожидается, по пути следования техники ее будет сопровождать оркестр, который разместят на борту одного из теплоходов. "Лучшие обзорные точки для просмотра парада будут на Дербеневской, Раушской, Фрунзенской набережных, а также со столичных мостов", - сообщили в пресс-службе комитета. Единственное условие, все зрители, как и участники парада, должны быть в масках и перчатках и соблюдать социальную дистанцию.