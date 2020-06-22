Названа самая низкая стоимость аренды "трешки" в Москве

Снять "трешку" в районе Ховрино можно за 35 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного рейтинга, который составляют специалисты департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость.

В лидерах среди самых дешевых 3-комнатных квартир - жилье за 35 тыс. рублей в месяц. Квартира площадью 85 "квадратов" находится на улице Дыбенко, в 10 минутах ходьбы от станции метро "Ховрино". Квартира сдается на долгий срок, но с условием выполнения ремонта и с предоставлением арендных каникул на этот период. Из мебели есть кровать и шкаф, на кухне - холодильник и плита, остальное может быть приобретено по договоренности.

На второй строчке рейтинга - еще одна "трешка" за 35 тыс. рублей площадью 56 кв. м. Жилье находится на улице Коненкова, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Бибирево". В квартире есть полный комплект бытовой техники, современная мебель в комнатах. Разрешено проживание с животными, кроме кошек.

Далее в рейтинге - квартира за 38 тыс. рублей. Впервые сдается внаем квартира площадью 57 кв. м в пешей доступности от станций метро - "Щелковская" и "Первомайская". На кухне установлен новый гарнитур и холодильник, в комнатах есть вся мебель.

Четвертое место - квартира за 40 тыс. рублей на Уссурийской улице, в 7 минутах транспортом от станции метро "Щелковская". Жилье со свежим ремонтом площадью 65 кв. м. Мебель и бытовая техника в квартире есть.

Замыкает рейтинг самых экономичных 3-комнатных квартир жилье за 42 тыс. рублей площадью 55 кв. м. Квартира находится на улице Горбунова, в 10 минутах транспортом от станций метро "Молодежная" или "Кунцевская". Есть кухонный гарнитур и вся необходимая бытовая техника, в комнатах - современная мебель.