Под Орлом нашли колодец с детскими останками

В поселке Крутовский под Орлом поисковики нашли заброшенный колодец с человеческими останками. По рассказам старожилов, во время Великой Отечественной войны гитлеровцы сбрасывали сюда детей.

- После войны вспомнили, что здесь был колодец, хотели раскопать и использовать. Но нашли косточки детские и зарыли обратно, - рассказала телеканалу "Первый областной" местная жительница Валентина Мерцалова.

Углубившись на метр в глубину, поисковики наткнулись на деревянный колодезный сруб. Дальше пошли кирпичи, солома и зола - их специально закинули в колодец, зарывая его. Найденные кости сильно пострадали от времени, их забрали на экспертизу.

- По факту обнаружения человеческих останков начата проверка, - сообщила представитель регионального управления СКР Юрия Дорофеева.

Местные жители планируют поставить на месте находки крест. К нему будут приносить конфеты и игрушки.