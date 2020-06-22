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22.06.2020 17:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тверью пресекли мошенничество с землей

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с муниципальной землей.

По данным УМВД по Тверской области, в 2019 году индивидуальный предприниматель выкупил у дольщика пай земли сельхозназначения размером больше 220 гектаров одного из акционерных обществ Вышневолоцкого района. Участку был присвоен кадастровый номер, зарегистрировано право собственности.

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- При этом семь контуров образованного земельного участка вышли за границы земли долевой собственности акционерного общества и расположились на землях, относящихся к фонду перераспределения земель Вышневолоцкого района, то есть являющихся землей государственной неразграниченной собственности, - пояснили в полиции.

В результате муниципалитету был причинен материальный ущерб в размере около семи миллионов рублей.

В УМВД рассказали, что по подозрению в совершении мошенничества полицейские при силовой поддержке СОБР регионального управления Росгвардии задержали трех человек в возрасте от 33 до 49 лет. В их домах проведены обыски, изъята документация, связанная с межеванием земельных участков, оригиналы правоустанавливающих документов, электронные носители.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область

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