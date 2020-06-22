Под Тверью пресекли мошенничество с землей

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с муниципальной землей.

По данным УМВД по Тверской области, в 2019 году индивидуальный предприниматель выкупил у дольщика пай земли сельхозназначения размером больше 220 гектаров одного из акционерных обществ Вышневолоцкого района. Участку был присвоен кадастровый номер, зарегистрировано право собственности.

- При этом семь контуров образованного земельного участка вышли за границы земли долевой собственности акционерного общества и расположились на землях, относящихся к фонду перераспределения земель Вышневолоцкого района, то есть являющихся землей государственной неразграниченной собственности, - пояснили в полиции.

В результате муниципалитету был причинен материальный ущерб в размере около семи миллионов рублей.

В УМВД рассказали, что по подозрению в совершении мошенничества полицейские при силовой поддержке СОБР регионального управления Росгвардии задержали трех человек в возрасте от 33 до 49 лет. В их домах проведены обыски, изъята документация, связанная с межеванием земельных участков, оригиналы правоустанавливающих документов, электронные носители.