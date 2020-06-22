Почти половину случаев заражения новой коронавирусной инфекцией приняла на себя столица. Нагрузка на здравоохранение города выпала небывалая. Как справилось оно с ней? Как развивается ситуация с заболеваемостью сейчас? Какие выводы из пережитого сделало для себя руководство города? На эти и другие вопросы корреспондента "РГ" ответила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Анастасия Ракова: Система здравоохранения Москвы выдержала испытание коронавирусом. Даже в дни самой пиковой нагрузки она не была критически перегруженной. Фото: представлено пресс-службой вице-мэра Москвы по вопросам социального развития

- Анастасия Владимировна! В воскресенье страна отметила День медицинского работника. Медики столицы почувствовали свой профессиональный праздник, или им сейчас по прежнему не до праздников?

Анастасия Ракова: Я рада, что нагрузка на систему начала спадать, и мы смогли просто поздравить медработников. Московское здравоохранение прошло через непростое испытание. Но наша система выстояла. За все месяцы, даже в дни самой пиковой нагрузки, не скатилась в коллапс, не оказалась критически перегружена. За этим стояла очень тяжелая работа всех подразделений и конкретных людей. Амбулаторное звено, стационары, служба скорой помощи, лабораторная служба сработали как единый организм.

В учреждениях Москвы трудятся более 180 тысяч специалистов. Мы очень благодарны, что во время эпидемии нас поддержали коллеги из федеральных и частных клиник. Их заслуга в том, что в ходе всей пандемии в городе всегда хватало коек. Врачи ведомственных, коммерческих, федеральных учреждений, несмотря на ранги и регалии, превратились в эти дни в "рядовых" медиков и работали по единым стандартам. Очень помогло то, что в городе есть удобный инструмент, способный обеспечить преемственность лечения: электронная медицинская карта. Она доступна всем, включая федеральные и частные учреждения. Благодаря этому все врачи могут оценить состояние пациента, его историю болезни и действовать в общем информационном поле.

Хочу поблагодарить медработников за огромный труд и поздравить с праздником. Хочу пожелать им и их семьям здоровья, благополучия, побольше спокойных мгновений. Думаю, к этим словам с радостью присоединятся все москвичи.

- Город стимулировал работу врачей коронавирусныхстационаров существенными денежными выплатами. Поселил их в отелях рядом с клиниками и обеспечил там их комфортное проживание: с бесплатными завтраками и ужинами, возможностью бесплатно ездить на такси на работу и обратно. В итоге Москва справилась с заболеваемостью своими силами или это привлекло врачей и из других регионов?

Анастасия Ракова: Коронавирус стал серьезным вызовом для всего мира. Разделение на "своих" и "чужих" здесь просто неуместно. В начале эпидемии к нам приехали более 2 тысяч медработников из других регионов. В сложный для столицы период они поддержали наших медиков. Думаю, и для них полученный опыт не пропадет даром, они вернутся домой настоящими специалистами по работе с ковидом. В свою очередь более 100 московских медиков в составе 15 бригад сейчас помогают в лечении больных коронавирусом в регионах. Они выехали в Северную Осетию - Аланию, Ингушетию, Дагестан, Камчатский и Забайкальский края, Ханты-Мансийский автономный округ Псковскую и Владимирскую области. Мультидисциплинарные бригады из пульмонологов, инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов, рентгенологов, медсестер-анестезистов возглавляют опытные врачи ведущих столичных стационаров.

Они участвуют в перепрофилировании больниц и настройкеамбулаторной помощи, предлагают лечебные схемы, зарекомендовавшие себя в столице.

- Достаточно ли защищены в Москве от коронавируса сами медики?

Анастасия Ракова: Безопасность медработников для города самое важное. Средствами индивидуальной защиты они обеспечены в полной мере. Для этого в лечебные учреждения еженедельно поставляется около 4 млн единиц средств индивидуальной защиты с нового склада, открытого на юго-востоке столицы: масок, перчаток, защитных костюмов и очков, респираторов, бахил, средств дезинфекции и других. Есть там и неснижаемый запас СИЗ в расчёте на 2-4 недели. Кроме того, врачи и медсестры больниц, в которых лечат пациентов с COVID-19, регулярно сдают анализы на коронавирус.

Сделать тестирование массовым и бесплатным было нашей заветной мечтой с самого начала пандемии. Сегодня Москва по этому показателю одна из лучших в мире

- По требованиям Роспотребнадзора в последнее время работодатели должны были каждые две недели организовывать тестирование 15% сотрудников, работающих офлайн. Эта норма сохраняется?

Анастасия Ракова: Да, сохраняется. Большинство предприятий в городе уже возобновили работу. Нам важно не просто удержать темп, а увеличить объемы тестирования. С этой целью всем горожанам создана возможность бесплатно пройти тест на антитела на коронавирус. Сделать это можно на базе 30 поликлиник по предзаписи. Результат придет в электронную медкарту и покажет, болен ли человек сейчас, переболел ранее и выработал антитела или вообще пока не сталкивался с вирусом.

Помимо этого, организован сервис для предприятий. В рамках государственно-частного партнерства работодатели могут организовать тестирование сотрудников на антитела. Им нужно лишь оплатить забор крови, а само исследование проходит за счет города.

Пройти тестирование работающие москвичи могут как в поликлинике, так и на месте работы. Мы готовы по желанию работодателя организовать выездные бригады - это удобно для сотрудников и экономит время коллектива. Работодателям достаточно заключить договор на оказание платных услуг с одной из городских медорганизаций. Более 3,5 тысяч предприятий ужезаинтересованы в участии. С почти 100 организациямизаключены договоры. Выразили желание участвовать и 20 частных медорганизаций.

Массовое тестирование населения Москва начала первой в стране…

Анастасия Ракова: Сделать тестирование массовым и бесплатным было нашей заветной мечтой с самого начала пандемии. Но для этого необходимо было наладить работу лабораторий. Исследования в Москве проводятся в 45 лабораториях. Кроме того, мы настроили удобный сервис электронной записи на сдачу анализа. Организовали алгоритм приема в поликлиниках: выделили для этого в каждом здании определенные зоны, разделили потоки пациентов, распределили слоты приема таким образом, чтобы не создавать скоплений людей. Подготовили и обучили врачей и медсестер. Обеспечили информирование о результатах в электронной медкарте. Кроме того, после сдачи анализа методом ПЦР или ИФА направляем москвичам СМС-сообщение о том, что результат тестирования можно будет увидеть в ЭМК со ссылкой на нужную страницу.

В итоге по тестированию и на ранних этапах, и на пике эпидемии, Москва стала одной из лучших не только в России, но и в мире. Тест на коронавирус в обязательном порядке у нас берется у всех горожан с признаками ОРВИ, пневмонией и тех, кто живет с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID. Организован также скрининг медицинских и социальных работников, сотрудников транспорта, ЖКХ, полиции. Словом, всех, кто контактирует с жителями города. Позже начали тестировать и всех пациентов неинфекционных стационаров города.

Понимая, что ни один тест не является идеально точным на 100%, мы используем все качественные наработки, которые есть в мире. Помимо ПЦР-диагностики, которая определяет наличие вируса, проводим массовое ИФА(ИХЛА)-тестирование по крови из вены на наличие антител к коронавирусной инфекции. Проведено уже более 3,2миллионов ПЦР-тестов и свыше 800 тысяч ИФА-анализов.

- Как москвичи откликнулись на предложение городских властей бесплатно пройти тестирование на коронавирус? Первые результаты показали, что 12,5% москвичей имеют антитела против него. Сейчас планка повысилась до 17,4%. Исследование иммунитета продолжается?

Анастасия Ракова: Да, исследование популяционного иммунитета к коронавирусу у москвичей проводится почти два месяца. Показатель за это время вырос почти на 5%.По предварительным итогам, средний титр иммуноглобулина тоже вырос, практически на 10 пунктов - с 63,8 до 72,2. Увеличилось количество людей с высокими титрами (>50) - их уже больше половины. Еще две недели назад таких жителей было 43%. Это говорит о большей вероятности формирования иммунитета. Помимо выявления формирующегося иммунитета к COVID-19, мы выявляем горожан, которые в данный момент болеют коронавирусом. Долю болеющих анализируем и методом ПЦР-анализа, и ИХЛА-тестированием. По полученным данным очевидно, что доля болеющих москвичей снижается. По результатам ИХЛА-тестирования - с 3,9% до 3,6%, по ПЦР-исследованиям - с 2,4% до 1,8%.

Фото: представлено пресс-службой вице-мэра Москвы по вопросам социального развития

Скрининг помогает установить и другие особенности болезни. Ежедневно из общего количества людей, у которых диагностируется коронавирус, более 40% переносят вирус бессимптомно. Длительное наблюдение за состоянием пациентов этой категории показывает, что в дальнейшем симптомы появляются лишь в 14-15% случаев. Очередные результаты представим на этой неделе.

- В целом Москва достойно справилась с коронавирусом. Это признают и зарубежные эксперты. Но еще важнее, на мой взгляд то, что это многом изменило отношение даже скептиков к российской медицине. Что на ваш взгляд все-таки помогло городу выстоять в критической ситуации? Профессионализм московских врачей? Или правильно выстроенная стратегия городских властей?

Анастасия Ракова: Безусловно, это синергия - профессионализм и самоотдача московских врачей и комплекс управленческих решений, причем на всех уровнях. Мы благодарны врачам, которые были и по-прежнему остаются на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. И важно, что наши действия были адекватны текущей ситуации. В городе вовремя принимались меры, исходя из вспыхивавших очагов в разных частях мира. Сначала таким очагом был Китай, затем - Европа. Мы максимально оттянули приход нового вируса в Москву. Первый случай был зарегистрирован в Москве в самом конце февраля, а в полную силу эпидемия начала разгораться к середине апреля. Мы сумели максимально воспользоваться полученной отсрочкой, принять многие решения на опережение.

Например, заранее начали обеспечивать пациентов с хроническими заболеваниями лекарствами на длительное лечение - до 6 месяцев. Это помогло оградить их от лишних контактов и минимизировать риск заражения.

По предложению Клинического комитета в середине апреля было принято решение все случаи ОРВИ расценивать как подозрение на коронавирус. Такие пациенты начали наблюдаться как потенциальные носители вируса. Выданное им предписание обязывало их соблюдать режим самоизоляции. Для мегаполиса это очень важно - прервать цепочку распространения вируса.

Для больных с симптомами организовали лечение на дому. Для постоянной связи с ними был создан Центр телемедицины. В случае ухудшения состояния больного к нему немедленно направляются врачи из поликлиник, в которых усилена выездная служба. Кроме того, пациентам с подтверждённым коронавирусом и ОРВИ организована бесплатная выдача лекарств.

Еще одно важное решение - создание специальных КТ-центров на базе поликлиник, где пациентам с подозрением на коронавирус дополнительно проводятся КТ, УЗИ и другие исследования для точного установления диагноза. Помимо КТ, для пациентов с подозрением на COVID-19 в этих центрах проводят и другие обследования: общий анализ крови, ЭКГ, забор мазков на новую коронавирусную инфекцию, при необходимости проведут УЗИ-исследование. Такой подход дает возможность не только вовремя диагносцироватьпневмонию, но и определить ее характер. Свыше 177 тысяч диагностик, которые были прежде возможны только в условиях стационара, проведено на базе КТ-центров. Внимательное отношение к таким пациентам позволило взять под контроль течение заболевания и вовремя корректируя лечение, избежать тяжелых случаев.

КТ-центры во время пандемии работали круглосуточно. Не собираемся отказываться от этой практики и в "мирное время". Если будет потребность и спрос со стороны жителей, то КТ-диагностика и впредь будет доступна 24 часа в поликлиниках. Соответствующее оборудование для этого пока есть не везде. Но в ходе программы капремонта поликлиник КТ- и МРТ-аппараты будут установлены в каждом головном здании поликлиники.

- Представим себе, что правительство Москвы предыдущие 11 лет не занималось бы здравоохранением города так, как это было. И Москва встретила бы пандемию без новой готовой принять пациентов по первому сигналу Коммунарки, без КТ и МРТ в каждой поликлинике. Результат пандемии был бы таким же? Как вы думаете?

Анастасия Ракова: Действительно, позитивные изменения, которые происходили в городе в последние годы, не прошли бесследно. Так, например, наши стационары обладают мощной материально-технической базой и постоянно обновляемой инфраструктурой. Учреждения города располагают более 5,3 тысячи аппаратов ИВЛ и 34 аппаратами ЭКМО.

База для запуска Центра телемедицины готовилась уже несколько лет. Но именно пандемия, в ходе которой особенно ценны стали время и безопасность пациентов и медиков, доказала, насколько востребованы телемедицинские технологии. После очного осмотра телемедицинский врач динамически, в течение всей болезни, наблюдает пациента, корректирует лечение. Тратя в среднем 13-15 минут на консультацию, он, имея доступ к электронной медкарте и другим данным из ЕМИАС, успевает за день осмотреть до 60 человек.

Были и проекты, реализованные "с нуля" благодаря коллегам из других комплексов городского хозяйства Москвы. Например, инфекционную больницу в ТиНАО в поселении Вороновское площадью около 80 тысяч кв м практически возвели за месяц. Причем, это капитальная клиника, которая сможет служить десятилетиями. Когда эпидемия закончится, в Вороновском будет функционировать современная и хорошо оборудованная инфекционная больница.

Пандемия отступает, но правительство Москвы видит свою задачу в том, чтобы у здравоохранения был запас прочности при любом сценарии с коронавирусом

Вообще один в поле не воин. Социальный комплекс города и здравоохранение действовали сообща, например, с Роспотребнадзором. Проводили оперативные эпидемиологические расследования, помогали создавать алгоритмы работы с контактными лицами, разрабатывать санитарные нормы для учреждений и следили за проверкой их исполнения. Они - ключевые эксперты, с их постоянной консультационной поддержкой городу удалось действовать правильно и во многом на опережение.

Комплекс ЖКХ смог в короткий период сделать московский коечный фонд пригодным под лечение ковида. К более 10 тысячам точек был подведен и подключен кислород. Экономисты быстро развернули массовое производство средств защиты и полностью удовлетворили потребности медицинских учреждений. Московский транспорт, помимо выполнения функций по перевозке пациентов, помог нашим врачам и обеспечил комфортное передвижение по городу.Международному блоку даже в сложных рыночных условиях удалось организовать доставку в Москву более 100 тест-систем ИХЛА и необходимый объем реагентов.

- За время пандемии в Москве появился новый орган - клинический комитет. Какие задачи решались с его подачи?

Анастасия Ракова: Всему миру и Москве в том числе пришлось иметь дело с неизвестным врагом. Коронавирусная инфекция нового типа экспертов из многих стран мира поставила в тупик. Нельзя сказать, что мы уже все знаем об этой болезни, но мы успешно двигаемся в этом направлении, находимся на передовой изучения инфекции. Подтверждением этому может служить то, что уже более 60% всех москвичей, зараженных коронавирусом, успешно вылечены, включая самые тяжелые случаи.

Фото: представлено пресс-службой вице-мэра Москвы по вопросам социального развития

Клинический комитет в лечении по борьбе с коронавирусной инфекцией был создан в начале апреля. В его состав вошли главные внештатные специалисты департамента здравоохранения и главные врачи ковидныхстационаров. На протяжении всего периода эпидемии они постоянно контактируют друг с другом, с зарубежными коллегами, вместе ищут оптимальные решения.

Первая инициатива - отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии. При этом заболевание легких бактериальной природы продолжать лечить в центрах пневмонии. Клинический комитет предложил изменить маршрутизацию пациентов. Если при эвакуации в стационар у пациента еще нет результатов теста, но при обследовании в приемном отделении выявляются КТ-признаки пневмонии-COVID 19 с характерными клиническими проявлениями, он госпитализируется в стационар и ведется как больной с COVID- инфекцией.

В Москве впервые в мире была массово применена технология автоматической обработки данных и искусственного интеллекта для анализа КТ-исследований. Работает это так. Все исследования автоматически поступают в единую радиологическую систему. Искусственный интеллект обрабатывает данные, и врач-рентгенолог в рамках эксперимента получает изображение с маркировкой и текстовом описанием. В условиях напряженной эпидемической ситуации это позволяет врачу не упустить даже самые незаметные детали проведенного исследования.

Именно по предложению Клинического комитета были открыты КТ-центры, запущено скрининговое исследование популяционного иммунитета.

Отдельно стоит напомнить, что в Москве проводятся глубокие морфологические исследования коронавирусной инфекции. На основе полученных данных разработана детальная классификация причин смерти при коронавирусе. Московские специалисты первыми в мире составили и опубликовали атлас тяжелейших патологических изменений органов у умерших от ковида. Такие исследования дали возможность нашим экспертами глубже понять болезнь. Так, например, установлено, что в основе немалой части летальных исходов лежит повышенное тромбообразование. Врачи приняли решение назначать антикоагулянты не в профилактических, а лекарственных дозах. И это дало свои результаты.

- При лечении COVID-19 применено немало инновационных методик для борьбы с COVID-19. Это опыт зарубежных стран или в основном наши, московские разработки?

Анастасия Ракова: Конечно, мы наблюдали за ситуацией в других странах и городах и адаптировали у себя те практики, которые давали хорошие результаты за рубежом. Все они - и наши, и зарубежные, пока являются экспериментальными. Например, известно, что кровь выздоровевших от коронавируса пациентов содержит антитела к нему, поэтому может использоваться для лечения больных с новой инфекцией. Переливание донорской плазмы одобрил для использования наш клинический комитет. Уже более 1 тысячи человек, ранее переболевшим вирусом, стали донорами для других. Мы очень благодарны им за донацию и вручаем им подарочный набор с приятными сувенирами и сертификат от департамента здравоохранения.

В НИИ им. Н.В. Склифосовского применяют экспериментальную методику лечения коронавируса с помощью гипербарической оксигенации. Метод основан на насыщении крови кислородом за счет доставки через плазму при повышенном атмосферном давлении. Это эффективнее, чем подача кислорода через маску - таким образом может поступить 100% кислорода. В Склифе эту методику для лечения пациентов с коронавирусом внедрили впервые в России.

Опробована и экспериментальное лечение гелием на базе Склифа и ГКБ 52. По мнению специалистов, гелий может предотвращать кислородное голодание, нормализует газовый состав крови. Дает хорошие результаты в восстановлении даже тяжелых больных.

- В воскресенье в Москве впервые выявлено меньше тысячи новых зараженных в сутки - 968 . По сравнению с прежними 6 тысячами на пике пандемии, конечно, немного. Но по большому счету, и немало. Врачи дают прогноз: когда этот процесс может все-таки остановиться? Или первая волна плавно перейдет во вторую, о которой сейчас эксперты говорят как о деле решенном?

Анастасия Ракова: Мы берем расчет разные прогнозы, так как наша задача - иметь запас прочности для системы здравоохранения под любой сценарий.

Сейчас в городе один из наименьших приростов в стране. И тем не менее, вирус еще с нами. Поэтому работа продолжается. В поликлиниках при выявлении каждого нового случая колл-центр тут же сообщает по телефону о результатах теста, просит оставаться на самоизоляции и ожидать прихода врача. Врач обеспечит лекарствами и будет наблюдать до полного выздоровления.

Пандемия отступает, и 16 стационаров, общей мощностью 8,8 тысячи коек, перепрофилированные под ковид, поэтапно возвращаются к обычной работе. Семь из них уже начали плановый и экстренный прием и приняли около двух тысяч пациентов. А 12 стационаров вообще не останавливали прием и работали в прежнем объеме. Туда направлялись все москвичи, нуждающиеся в экстренной медпомощи.

Перепрофилирование - дело организационно непростое. Поэтому, прежде чем начать обратный процесс, мы обеспечили резервный запас коечных мощностей на базе временных госпиталей. Сейчас в городе около 10 тысяч резервных коек, более 500 из них - реанимационные. 100% коек обеспечены медицинскими газами, то есть специально адаптированы для нуждающихся в кислородной поддержке.

Фото: представлено пресс-службой вице-мэра Москвы по вопросам социального развития

Временные сооружения будут "законсервированы" и сохранены на случай изменения эпидемиологической обстановки. При неблагоприятном развитии ситуации они станут важным подспорьем и обеспечат запас прочности для системы здравоохранения. Позволят оперативно принять необходимые меры, не трогая стационары.

Конечно, с наступлением жарких дней велик соблазн отбросить все предосторожности, снять маски, начать без опаски встречаться с друзьями и знакомыми. Но я очень надеюсь, что горожане понимают, какая ответственность ложится на каждого из нас как членов общества. Так что лучше все-таки принять то, что новые правила социального поведения, которые принес с собой вирус, должны с нами еще остаться на какое-то время, чтобы не дать вернуться инфекции.

- Чему научил Москву коронавирус? Какие новые требования родились к здравоохранению? Что должно, по-вашему, с учетом школы коронавируса измнеиться в наших московских медучреждениях?

Анастасия Ракова: Конечно, коронавирус оказал влияние на наши планы и проекты, но никто не сидел сложа руки, ожидая конца эпидемии. Многое удалось сделать и за время ее. Например, мы подготовили к открытию два новых центра. В пульмонологическом центре при ГКБ № 67, который открыл на днях мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, профильными пациентами станут люди, страдающие бронхиальной астмой и болезнями легких. Получат в нем помощь в реабилитации и москвичи, перенёсшие коронавирус.

В ближайшее время начнет принимать пациентов и Центр кисти и гнойной хирургии при больнице имени Юдина. Здесь будут проводить высокотехнологичные и малоинвазивные операции. Вообще это направление в городе очень востребовано, у нас не так много клиник, которые могут обеспечить такую помощь. Открытие такого центра сделает его более доступным.

Еще в октябре мы запустили масштабный проект по оснащению экспертных патоморфологических лабораторий в шести якорных онкологических стационарах. В декабре начали получать первое оборудование для разных видов тестов. В марте пришла последняя поставка - дооснастили лаборатории сверхточными микроскопами и аппаратами для проведения иммуногистохимических и молекулярно-генетических исследований опухолей. Это позволило выйти на новый уровень и на новые мощности в диагностике злокачественных образований. Теперь врачи могут с максимально возможной точностью назначать новейшие таргетные и иммунные препараты для лечения. Так, в этих лабораториях с начала года молекулярно-генетические и иммуногистохимические исследования проведены почти у 12 тысяч пациентов, что составляет 90% таких исследований в Москве.

Продолжаем плотную работу над контрактами жизненного цикла. Мы начали делать это первыми в России. Напомню, что это фактически новый формат закупки оборудования, когда закупается не просто оборудование, но и его обслуживание в течение всего срока контракта. Это сокращает расходы и минимизирует риски. За два года благодаря закупкам медоборудования по контрактам жизненного цикла общая экономия бюджета Москвы составила 15 миллиардов рублей. К концу лета расторгуем еще несколько контрактов.

И, конечно, особое внимание и впредь будем уделять поликлиникам. Важно, чтобы пространства их были комфортными, а навигация - понятной. Чтобы нужные специалисты и оборудование были рядом с домом, а для проведения диагностических исследований и осмотра врачом-специалистом не нужно было ехать на другой конец города. Все это предусмотрено в новом московском стандарте поликлиник, в соответствии с которым в городе уже начался капремонт 12 поликлиник, до конца июня в ремонт уйдут еще 25 из 135 зданий поликлиник. Несмотря на эпидемию коронавируса, проект завершим в срок - до конца 2023 года.