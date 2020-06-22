Регистрация наблюдателей за голосованием в Москве продлена до 24 июня

В Москве регистрация наблюдателей, которые будут следить за голосованием по поправкам в Конституцию Российской Федерации, продлена до 24 июня. На данный момент записано уже более 20 тысяч человек, сообщил сегодня журналистам куратор корпуса наблюдателей Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием Вадим Ковалев.

По его словам, на предстоящем голосовании корпус наблюдателей в столице будет самым многочисленным: на прошлогодние выборы в Мосгордуму записались более 6 тысяч человек, а сейчас - свыше 20 тысяч. Учитывая, что запись продлена, будет еще больше. Ковалев призвал горожан регистрироваться на сайте korpusmos.ru. Из числа уже записавшихся большинство, а это 65%, женщины. "Половина волонтеров - представители политических партий, остальные - из некоммерческих организаций, - объяснил Вадим Ковалев. - Причем более четырех тысяч человек уже ранее работали с Общественным штабом на прошлых выборах".

Все наблюдатели будут обеспечены масками и перчатками, а также пройдут тест на COVID-19. Сдадут его и представители Общественного штаба, полицейские и техперсонал, которые будут задействованы в работе на участках для голосования. Все помещения, добавила замруководителя Общественного штаба Ольга Кириллова, будут ежедневно дезинфицироваться. При входе всем будут выдавать маски и перчатки, а также измерять температуру дистанционным термометром. Дадут горожанам и одноразовые ручки. Выезжать к тем, кто будет голосовать дома, будут в защитных костюмах. В квартиру заходить не будут, паспорт сверят на расстоянии, чтобы соблюсти социальную дистанцию.

Наблюдатели будут следить и за электронным голосованием, и за голосованием на участках. Все участки, за исключением тех, что в СИЗО и больницах, оборудуют видеокамерами, картинка оттуда будет стекаться в Общественный штаб. Все спорные моменты, зафиксированные камерами, будет изучать так называемая группа разбора. На случай экстренного выезда сформированы четыре мобильные бригады, которые будут готовы выехать на участок в срочном порядке. Представители групп будут реагировать не только на записи с видеокамер, но и на сообщения в социальных сетях и на звонки, поступающие на телефоны операторов call-центра. Все организовано в соответствии с "золотым стандартом" наблюдателей, сложившимся за годы работы штаба и обеспечивающим максимальную прозрачность и открытость процесса голосования, в том числе электронного.

По словам сопредседателя движения в защиту прав избирателей "Голос" Григория Мельконьянца, очного обучения волонтеров из-за пандемии не было. Но они освоили подробный онлайн-курс с видеороликами, теорией, примерами и даже небольшим тестом. В этот раз, отметил он, наблюдателям придется столкнуться с колоссальной нагрузкой, поскольку голосование вместо одного дня продлится семь дней. По его словам, волонтерам нужно будет равномерно распределить свои силы на всю неделю, составить график, кто и когда приходит. Ведь у многих есть работа, наблюдение за голосованием для них - общественная нагрузка.

Руководитель электронного штаба Владимир Чернецкий напомнил, что тестирование онлайн-платформы для предстоящего голосования прошло без сбоев и ошибок. Дистанционный способ выбрали более миллиона человек, но их данные еще должен проверить ЦИК. Если кому-то откажут в онлайн-голосовании, можно прийти на участок 1 июля. В этот день могут проголосовать классическим способом и те, кто не сможет этого сделать с 25 по 30 июня через интернет по каким-то другим причинам, в том числе техническим.

Ранее представители Общественного штаба в присутствии телекамер и журналистов разделили на пять частей ключ электронного голосования: части зашифрованного кода записаны на флешкарты и переданы хранителям. После окончания голосования 1 июля ключ соединят в один и таким образом расшифруют результаты дистанционного голосования.