Собянин: Реконструкция еще 25 поликлиник начнется с 1 июля

Новости

Мультфильм Хржановского получил приз жюри в Анси 20:22
Названа дата церемонии вручения "Золотого глобуса" 20:10
В Башкирии бензовоз столкнулся с автобусом и иномаркой 19:53
Коронавирус смогут определять, анализируя выдыхаемый воздух 19:50
"Полумна Лавгуд" рассказала об опасности увлечением "Гарри Поттером" 19:49
Причиной смерти актера Василия Стоноженко стала травма головы 19:33
Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу против "Динамо" 19:22
Госдума изменит график для рассмотрения проектов по поддержке граждан 19:15
Депутатские запросы будут публиковаться 19:11
Новые снимки Титана указали на действующие на спутнике вулканы 19:10
Собянин объявил о новом снятии ограничений в Москве 18:38
Как на самом деле должны были выглядеть персонажи фильма "Король Артур" 18:38
Ученые предложили лечить сахарный диабет "исправлением" генома 18:28
Хуснуллин: Дорожное строительство в Рязанской области идет в хорошем темпе 18:28
В Курске за нападение на пограничников осужден житель Дагестана 18:21
СК проверит причины крушения параплана в горах Сочи 18:18
Муж Полины Гагариной рассказал, что они расстались 18:16
Германию на Параде Победы будет представлять посол ФРГ 18:15
Парижский "Диснейленд" откроется 15 июля 18:04
Экс-министра образования Дагестана осудили за растрату 17:57
Итальянский футбольный тренер Анчелотти обвиняется в неуплате налогов 17:56
Из ивановского банка украли 29 миллионов рублей 17:55
В Новгородской области захоронили более 500 останков жертв фашистов 17:55
На Кубани за взятку осудили начальника центра филиала ЦСКА 17:49
Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
22.06.2020 19:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин: Реконструкция еще 25 поликлиник начнется с 1 июля

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Программа капитального ремонта поликлиник, намеченная в столице на 2020 год и отложенная из-за пандемии коронавируса, дождалась своей очереди. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, реконструкция 12 поликлиник в жилых районах города уже идет и еще в 25 начнется с 1 июля.

Осмотрев хода работ по обновлению здания филиала № 6 диагностического центра № 3 на юго- востоке Москвы, глава города рассказал: "Работа в режиме повышенной готовности, конечно, создала много проблем, но и предоставила новые возможности. Поэтому пересмотрели все сроки и текущих, и будущих реконструкций поликлиник. Сжали их настолько, насколько это возможно". В частности, эта поликлиника, по словам мэра, должна принять посетителей в обновленном виде уже к концу года.

Ее пятиэтажное кирпичное здание построено в середине 1950-х годов. Последние годы в нем работал филиал поликлиники №36, головное здание которой находится в Марьине. Лечились же здесь жители Нижегородского района, большинству из которых сюда добираться было долго и неудобно. Дорога на общественном транспорте занимала около часа с пересадками. В связи с этим поликлинику на 3-й Карачаровской улице решили передать в состав диагностического центра № 3 (филиал № 6). Это сократит время поездки москвичей до головного здания на 20-25 минут. Трудовой коллектив поликлиники в полном составе перешел в штат диагностического центра № 3.

Комплексный капитальный ремонт здания начался в марте и по планам должен завершиться в конце осени - начале зимы. Чтобы успеть к этому времени, более 250 строителей работают круглосуточно.

"Здесь, по сути дела, ничего не остается, одни стены, да и то не все. Перекрытия, блоки дверные и оконные, инженерные коммуникации, полы - практически это новая поликлиника будет", - рассказал Сергей Собянин. На время ремонта жители района получают медицинскую помощь в филиале № 2, расположенном в Лефортове по Юрьевскому переулку, 13. Там же ведут прием специалисты, которые работали здании, поставленном на ремонт. Все медицинское оборудование - аппараты УЗИ, ЭКГ, спирограф и рентгенодиагностический комплекс, пока переданы на временное хранение. После завершения ремонта их вернут в поликлинику. В планах департамента здравоохранения закупить для учреждения и новую современную технику.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Как поликлиники в регионах становятся "бережливыми"

Полностью соответствующая новому московскому стандарту поликлиника будет принимать более 300 пациентов в смену. Кабинеты для врачей в ней разместятся таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей, а ожидание приема стало для пациентов более комфортным. Навигация по поликлинике будет понятной и удобной. На первом этаже - дежурный врач, стойки информации, аптечный пункт, буфет, процедурные кабинеты и кабинеты приема биоматериала. На втором - кабинеты врачей общей практики, манипуляционные, кабинеты ЭКГ и терапевта, а также отделение профилактики.

На третьем этаже предусмотрены кабинеты узких специалистов - хирурга, кардиолога, эндокринолога, невролога, офтальмолога, уролога, оториноларинголога, а также дневной стационар и кабинет функциональной диагностики. На четвертом этаже появятся кабинеты маммографии, УЗИ, рентгенологии, флюорографии, процедурную вакцинопрофилактики, а также отделения лечебной физкультуры и физиотерапии. На пятом этаже разместится администрация, справочно-информационный отдел, конференц-зал и помещения для хранения лекарств.

На каждом из этажей обустроят зоны комфортного пребывания с кондиционерами, кулерами, телевизорами, мягкими диванами и креслами. Уютные комнаты отдыха оборудуют и медицинских работников.

Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото

Главное сегодня

В России возобновили чартеры по туристическим направлениям
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram
Общероссийская минута молчания будет проводиться ежегодно 22 июня
За сутки в России подтверждено 7600 случаев COVID-19 в 83 регионах
Павел Крашенинников: Последнее слово - за гражданами
Николай Патрушев: Нужны ли России "универсальные" ценности?