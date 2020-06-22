Собянин: Реконструкция еще 25 поликлиник начнется с 1 июля

Осмотрев хода работ по обновлению здания филиала № 6 диагностического центра № 3 на юго- востоке Москвы, глава города рассказал: "Работа в режиме повышенной готовности, конечно, создала много проблем, но и предоставила новые возможности. Поэтому пересмотрели все сроки и текущих, и будущих реконструкций поликлиник. Сжали их настолько, насколько это возможно". В частности, эта поликлиника, по словам мэра, должна принять посетителей в обновленном виде уже к концу года.

Ее пятиэтажное кирпичное здание построено в середине 1950-х годов. Последние годы в нем работал филиал поликлиники №36, головное здание которой находится в Марьине. Лечились же здесь жители Нижегородского района, большинству из которых сюда добираться было долго и неудобно. Дорога на общественном транспорте занимала около часа с пересадками. В связи с этим поликлинику на 3-й Карачаровской улице решили передать в состав диагностического центра № 3 (филиал № 6). Это сократит время поездки москвичей до головного здания на 20-25 минут. Трудовой коллектив поликлиники в полном составе перешел в штат диагностического центра № 3.

Комплексный капитальный ремонт здания начался в марте и по планам должен завершиться в конце осени - начале зимы. Чтобы успеть к этому времени, более 250 строителей работают круглосуточно.

"Здесь, по сути дела, ничего не остается, одни стены, да и то не все. Перекрытия, блоки дверные и оконные, инженерные коммуникации, полы - практически это новая поликлиника будет", - рассказал Сергей Собянин. На время ремонта жители района получают медицинскую помощь в филиале № 2, расположенном в Лефортове по Юрьевскому переулку, 13. Там же ведут прием специалисты, которые работали здании, поставленном на ремонт. Все медицинское оборудование - аппараты УЗИ, ЭКГ, спирограф и рентгенодиагностический комплекс, пока переданы на временное хранение. После завершения ремонта их вернут в поликлинику. В планах департамента здравоохранения закупить для учреждения и новую современную технику.

Полностью соответствующая новому московскому стандарту поликлиника будет принимать более 300 пациентов в смену. Кабинеты для врачей в ней разместятся таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей, а ожидание приема стало для пациентов более комфортным. Навигация по поликлинике будет понятной и удобной. На первом этаже - дежурный врач, стойки информации, аптечный пункт, буфет, процедурные кабинеты и кабинеты приема биоматериала. На втором - кабинеты врачей общей практики, манипуляционные, кабинеты ЭКГ и терапевта, а также отделение профилактики.

На третьем этаже предусмотрены кабинеты узких специалистов - хирурга, кардиолога, эндокринолога, невролога, офтальмолога, уролога, оториноларинголога, а также дневной стационар и кабинет функциональной диагностики. На четвертом этаже появятся кабинеты маммографии, УЗИ, рентгенологии, флюорографии, процедурную вакцинопрофилактики, а также отделения лечебной физкультуры и физиотерапии. На пятом этаже разместится администрация, справочно-информационный отдел, конференц-зал и помещения для хранения лекарств.

На каждом из этажей обустроят зоны комфортного пребывания с кондиционерами, кулерами, телевизорами, мягкими диванами и креслами. Уютные комнаты отдыха оборудуют и медицинских работников.