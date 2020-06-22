Суд подтвердил право адвокатов требовать повышенную оплату в нерабочие дни

Суд в Белгородской области вынес важное решение: он признал право адвокатов требовать двойной оплаты за работу по назначению в период нерабочих дней. При этом в решении подтверждено: работа адвоката не регулируется нормами Трудового кодекса и разъяснениями минтруда. У защиты - свои правила.

В апреле Адвокатская палата Белгородской области приняла решение, как адвокатам действовать в период ограничительных мер. В частности, адвокатам рекомендовалось подавать заявления на оплату в повышенном размере защиты по назначению в период дней, объявленных главой государства нерабочими.

Напомним, защита по назначению означает, что адвокат предоставляется человеку государством. Соответственно, оплату защитник получает от казны. Так обеспечивается важнейшая конституционная гарантия: право человека на юридическую защиту. Гражданин не должен оставаться один на один со следствием.

Также Совет Адвокатской палаты указал, что защитники по назначению не должны участвовать в судебных заседаниях или следственных действиях, если их вызывают вместо другого защитника, который отказался от явки в нерабочие дни. Исключение - неотложные следственные действия и судебные заседания.

Подобное разъяснение было направлено в том числе на противодействие так называемым "карманным" адвокатам. Дело в том, что Совет Адвокатской палаты разрешил защитникам, особенно пожилым, в период нерабочих дней не участвовать в следственных действиях, не являющихся неотложными. Лишние встречи в тот период были ни к чему. Но у следствия возникал соблазн в случае отказа обычного адвоката пригласить на следственное действие "карманного" защитника, с которым удобно работать.

Разъяснения Адвокатской палаты оспорила местная прокуратура. Процесс имеет важное значение для всей страны по двум причинам. Первое: аналогичные рекомендации были приняты и в других регионах, а вопрос о том, как оплачивать работу адвокатов по назначению в нерабочие дни, пока окончательно не решен, практика противоречивая. Второе: не нарушают ли претензии прокуратуры принцип независимости адвокатской корпорации? Ведь обжаловался внутренний документ адвокатуры.

Адвокаты полагают, что прокуратура не имеет в принципе права обжаловать внутренние акты адвокатского сообщества. Только минюст уполномочен проводить надзор за адвокатурой

"По моему убеждению, сотрудники областной прокуратуры несколько поторопились, - сказал первый вице-президент Федеральной палаты адвокатов Евгений Семеняко. - Видимо, они посчитали, что осуществляемый ими прокурорский надзор имеет тотальный характер. Конечно, это заблуждение. В противном случае можно говорить о нарушении принципа независимости адвокатуры от государства".

Суд отказал прокурору по основным пунктам иска. Указание Совета на возможность отказа адвокатов пожилого возраста от выполнения своих профессиональных обязанностей в спорный период признано правомерным и не нарушающим чьих-либо прав.